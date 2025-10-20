Mersin sanayicisinin uzun yıllardır sanayi odasının kurulmasını talep ettiğini belirten AKİB Koordinatör Başkanı ve Tat Gıda Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, bu adımı desteklediklerini söyledi.

Memiş, sanayicilerin iş geliştirme alanlarının birbirine çok yakın olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

“Her ne kadar farklı sektörleri bir araya getiren bir oda içinde olsak da yapacağımız tüm çalışmalar mevcut çatı altındaki tüm sektörlere fayda sağlayacak. Sanayicimizi daha iyi yerlere getirecek bir süreci başlattık. İlerlemeye odaklanıp takip yapacak bir ekibin olması önemli. Bu ekip de memleketin sanayicilerinden oluşacak. Bu yapı güçlendikçe tüm süreçler daha başarılı ve etkili olacaktır.”

“Avrupa’daki sanayi boşluklarını biz doldurabiliriz”

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği ve MENAS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ferhat Gürüz, Mersin Sanayi Odası’nın kente hizmet anlamında önemli bir rekabet ortamı yaratacağını söyledi.

Türkiye ve Mersin’in sanayi faaliyetleri açısından son derece avantajlı bir konumda olduğunu hatırlatan Gürüz, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Avrupa’da bazı sanayi şirketlerinin kapanmasına tanık olacağız. Biz bu şirketleri ikame edebilecek güce sahibiz. Mersin; konumu, limanı ve iş gücüyle bu potansiyele sahip. Sanayi odamızın da bu yönde faaliyet yürütmesi, şehrimize ciddi katkı sağlayacaktır. Sanayi odası ile kazanan Mersin olacak.”

“Sanayicinin sorunları ayrı ele alınmalı”

Aker Tarsus Hazır Beton Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erkoç ise mevcut oda yapılanmalarında üye yoğunluğu nedeniyle sanayicilerin sorunlarının yeterince çözülemediğini söyledi.

Sanayi odasının kurulmasının iş birlikteliği anlamına geldiğini vurgulayan Erkoç, şöyle konuştu:

“Sanayi odası, ticaret odasının yükünün hafifletilmesi, sanayicilerin sıkıntılarının birinci elden çözülmesi demek. Sanayici ile ticaret erbabının farklı sorunlarının aynı kategoride çözülmesi imkânsız. STK’lar, ‘Şehri nasıl kalkındırırız?’ sorusuna yanıt aramalıdır. Bu açıdan Mersin Sanayi Odası, kentimiz için geç kalınmış bir gerekliliktir.”

Mersin iş dünyası temsilcileri, kurulacak Mersin Sanayi Odası’nın kentin üretim potansiyelini artıracağı, sanayicilerin ortak bir çatı altında daha güçlü temsil edileceği görüşünde birleşiyor.

Tüm paydaşların ortak beklentisi ise aynı: Sanayi Odası ile birlikte Mersin ekonomisi yeni bir ivme kazanacak.