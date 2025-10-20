Süper Amatör Lig A Grubu’nun güçlü takımlarından Akdeniz Belediye Spor, ligin üçüncü haftasında sahasında ağırladığı Tarsus Spor’u 3-2 yenerek namağlup unvanını korudu.

Karacailyas Futbol Sahasında oynanan ve Alirıza Altunbakır’ın yönettiği karşılaşmaya etkili başlayan Tarsus Spor, 16. dakikada bulduğu golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi Akdeniz Belediye Spor ise 45+1. dakikada Deniz Birgül’ün golüyle skoru eşitledi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Akdeniz Belediye Spor, 76. dakikada Batuhan Denizyılmaz’ın golüyle 2-1 üstünlüğü yakaladı. Ancak Tarsus Spor, 82. dakikada attığı golle skoru 2-2’ye getirdi. Mücadelenin uzatma dakikalarında sahneye çıkan Oğuz Can Yorulmuş, 90+2’de attığı golle takımına galibiyeti getirdi.

Karşılaşmayı Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Aktaş, Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu ve birim müdürleri de tribünden takip etti. Maç sonunda büyük sevinç yaşayan futbolculara yöneticiler de eşlik etti.

Maçın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Mahmut Veysi Karamehmetoğlu, "Zor bir karşılaşmaydı. Geriye düştüğümüz maçı bırakmadan mücadele ettik ve kazandık. Oyuncularımızı kutluyorum. Hedefimiz, bu performansı sürdürerek BAL Ligi’ne yükselmek" dedi.

12 takımın mücadele ettiği Süper Amatör Lig A Grubu’nda averajla ikinci sırada bulunan Akdeniz Belediye Spor, oynadığı üç maçta 12 gol atıp yalnızca 2 gol yedi. Mavi-beyazlı ekip, 21 Ekim Salı günü saat 14.00’te deplasmanda Mersin Cam Spor’a konuk olacak.