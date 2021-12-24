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MBB GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ TENİSÇİLERİ İL İKİNCİSİ OLDU
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) tenis sporcuları Mersin Tenis İl Şampiyonası’nda kadın ve erkek kategorilerinde önemli dereceler aldı.
SPOR 24.12.2021, 09:51 24.12.2021, 11:04
Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü (MSK) tenis sporcuları Mersin Tenis İl Şampiyonası’nda kadın ve erkek kategorilerinde önemli dereceler aldı.
Mersin genelinde toplamda 51 sporcunun mücadele ettiği şampiyonada, kadınlar kategorisinde 28 kadın sporcu arasından İpek Özdemir 2. oldu. Erkekler kategorisinde de Bora Kurt 23 erkek sporcu arasından 2. olurken, Ateş Güneroğlu ise 3. oldu.
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