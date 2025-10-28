Mersin’in Mezitli İlçesi’nde bulunan Davultepe Anaokulu, Cumhuriyetin 102. yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutladı. Minik öğrencilerin sergilediği gösteriler, okunan şiirler ve yapılan etkinlikler izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

Cumhuriyet Bayramı etkinliği, Okul Müdürü Ümmühan Kılıç öncülüğünde, öğretmenler ve öğrencilerin büyük özverisiyle hazırlandı. Anaokulunun bahçesinde düzenlenen programda, kırmızı-beyaz süslemeler ve Türk bayraklarıyla donatılan alan, adeta bir bayram atmosferine dönüştü.

Programda öğrenciler, öğretmenlerinin rehberliğinde hazırladıkları şiir, dans ve drama gösterileriyle Cumhuriyet’in anlam ve önemini yansıttılar. Veliler ve davetliler, minik öğrencilerin sergilediği performansları ayakta alkışladı.

Okul Müdürü Ümmühan Kılıç, etkinliğin ardından yaptığı konuşmada, “Cumhuriyetimizin 102. yılını minik öğrencilerimizin coşkusuyla kutlamaktan gurur duyuyoruz. Bu değerli günlerde çocuklarımıza Cumhuriyet bilincini aşılamak, en önemli görevimizdir,” dedi.

Program sonunda öğrenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla hep bir ağızdan “Yaşasın Cumhuriyet” sloganları attı. Davultepe Anaokulu’nun Cumhuriyet Bayramı etkinliği, hem öğrenciler hem de veliler için unutulmaz bir gün olarak hafızalarda yer etti.