DEMİR, VOLEYBOL ANTRENÖRLERİ İLE BULUŞTU

Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, Voleybol antrenörleri ile toplantıda buluştu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir başkanlığında Mersin ASKF Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Spor Hizmetleri Müdürü Osman Yıldızbakan, Spor Şube Müdürü Vedat Akyar, Mersin ASKF Başkanı Mithat Ertaş, Türkiye Voleybol Federasyonu Mersin İl Temsilcisi Nurten Keskin ile Mersin’de Amatör ve Profesyonel takımlarda görev yapan Voleybol Antrenörleri katıldı.

Toplantıya katılan antrenörlerle tanışan ve onları tek tek dinleyen Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürü Ökkeş Demir, “Mersin’de amatör ve profesyonel Liglerde mücadele eden Voleybol takımlarımızın siz değerli antrenörleri ile değerlendirme ve karşılıklı istişare toplantısında bir araya geldik. Mersin’de Voleybolu birlikte yapılacak projelerle branşın alt ve üst yapısını oluşturarak sistemli bir şekilde hak ettiği yere getireceğimize inanıyorum. Bunun için de el birliği ile yapılması gereken ne varsa bizler Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak her şeye hazırız. Bir çok farklı branşta sporcu fabrikası konumunda olan Mersin, Voleybol branşında da özellikle alt yapıdan yetişen sporcularımız milli takımlarda görev alıyor. Bunun baş mimarları da Mersin sporuna büyük emekler veren siz kıymetli antrenörlerimizsiniz. Ben inanıyorum ki birlikte yapacağımız güzel işlerle Voleybol branşını hak ettiği yere getireceğiz.” ifadelerini kullandı.