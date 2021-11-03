MİLLİ MÜCADELE DESTANI GECESİ MUT’TA KUTLANDI

Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip olan Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı, bir dizi etkinliklerle kutlandı. Mut halkı, ağıtlar, türküler ve şiirlerin söylendiği, tiyatro oyununun sahnelendiği, milli mücadele konuşmalarının yapıldığı unutulmaz bir gece yaşadı.

Mersin bölgesinde kurulan ilk cemiyet olma özelliğine sahip ve Mersin'in kurtuluşunda çok önemli bir yere sahip olan milli mücadelenin ateşini yakan Mut Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli mücadeleye katkıları sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kutlama telgrafı gönderdiği, Cemiyet üyesi Müftü Nadir Efendi'nin mezarında dua okunmasının ardından Halkeğitim Merkezi’nde de bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Mutlular Derneği ve Mersin Gelecek Platformu Başkanı Hasan Gezer, Mersin bölgesinde Milli Mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı yer olan Mut'ta bu etkinliğin sürekli olması gerektiğini belirterek, "Milli mücadele o dönemki adıyla İçel bölgesinde ilk ateşin yakıldığı yer Mut. Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti bu anlamda bölgedeki işgal kuvvetlerine karşı Mersin'in kurtuluşuna destek vermiş en ön safta mücadele etmiştir. Kurtuluş destanımızın bölgedeki öncüsü olan Mut Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin mücadelesini unutturmamak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevi olmalı" dedi.

Gezer, “Bugün özellikle tarım alanında nasıl ülke ekonomisine ciddi katma değer üretiyorsa Mut halkı, onların nineleri, dedeleri de milli mücadelede aynı şekilde aynı özveri ve kararlılıkla ülkemizin kurtuluşu, istikbali ve istiklali için ciddi gayret göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözüne mazhar olmuş bölge insanları olarak, bu kıymetli sözü boşa düşürmemek için, bu ülkenin nasıl emperyalizm işgalinden kurtarıldığını çocuklarımıza öğretmek zorundayız” dedi.

Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üylerinden Reji Memuru İsmail Kılınç’ın torunlarından Merve Kılınç’ın sunuculuk yaptığı gecede tarih öğretmeni Bülent Akbaş söylediği ağıtlarla, yöresel sanatçı Sade Demir çalıp söylediği milli mücadele türküleriyle, Ressam-Şair Ali Diyaroğlu milli mücadele şiir sunumuyla katılımcılara o günlerin duygularını yaşattılar.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ensar Köse’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkenin genel durumu ve işgallerin başlaması, işgallerin İçel ve Mut’taki yankıları, işgallere karşı direniş kararı, 4. Mıntıka Kumandanı Binbaşı Emin (Mengenli) Bey’in Mut’a gelişi ve Milli mücadeleye hizmet eden Mutlular gibi başlıklarda arşiv belgeleri ışığındaki konuşması ilgiyle takip edildi.

Milli Mücadele’nin Mut’ta yaşanan öyküsünü, yerel kaynaklardan derlemelerle, gerçek hikayelerden, yaşanmışlıklardan örneklerle aktaran, Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin bugün hangi ailenin mensuplarının dedeleri olduğunu soy isimleri ile detaylı bir biçimde anlatan emekli tarih öğretmeni Muzaffer Kılıç’ın konuşması da çok etkiliydi.

Program, Muammer Kayhan'ın yazdığı, Özcan Yıldırım’ın yönettiği, tamamı Mutlu amatör tiyatrocuların rol aldığı "Kar Kalpaklılar" tiyatro oyunu ile sona erdi. Katılımcıların dakikalarca ayakta alkışladığı gecenin sonunda, bu tür gecelerin, programların Mut’ta tekrar yapılması temennileri dile getirildi.

Mersin BB. Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Mut eski Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Ak Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı, ADD Başkanı Osman Susan, Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdem ve Mersin Büyükşehir Koordinasyon Müdürü Birol Kandemir de katılımcılar arasındaydı.

İstanbul Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Mersin Gelecek Platformu paydaşlığında düzenlenen geceye destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Halk Eğitim Merkezi, Mut Ziraat Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Mut Şubesi ve Taşeli Zeytincilik’e verdikleri destek ve katkılardan ötürü teşekkür edildi.