Son Dakika

MİLLİ MÜCADELE DESTANI GECESİ MUT’TA KUTLANDI

Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip olan Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı, bir dizi etkinlikle kutlandı.

SİYASET 03.11.2021, 10:02 03.11.2021, 10:09
MİLLİ MÜCADELE DESTANI GECESİ MUT’TA KUTLANDI
Kurtuluş Savaşında önemli bir yere sahip olan Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşunun 102'nci yılı, bir dizi etkinliklerle kutlandı. Mut halkı, ağıtlar, türküler ve şiirlerin söylendiği, tiyatro oyununun sahnelendiği, milli mücadele konuşmalarının yapıldığı unutulmaz bir gece yaşadı.
Mersin bölgesinde kurulan ilk cemiyet olma özelliğine sahip ve Mersin'in kurtuluşunda çok önemli bir yere sahip olan milli mücadelenin ateşini yakan Mut Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin kuruluşu nedeniyle Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu ve İstiklal Marşı okundu. Milli mücadeleye katkıları sebebiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün kutlama telgrafı gönderdiği, Cemiyet üyesi Müftü Nadir Efendi'nin mezarında dua okunmasının ardından Halkeğitim Merkezi’nde de bir etkinlik düzenlendi.
Etkinliğin açılışında konuşan İstanbul Mutlular Derneği ve Mersin Gelecek Platformu Başkanı Hasan Gezer, Mersin bölgesinde Milli Mücadelenin ilk ateşinin yakıldığı yer olan Mut'ta bu etkinliğin sürekli olması gerektiğini belirterek, "Milli mücadele o dönemki adıyla İçel bölgesinde ilk ateşin yakıldığı yer Mut. Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti bu anlamda bölgedeki işgal kuvvetlerine karşı Mersin'in kurtuluşuna destek vermiş en ön safta mücadele etmiştir. Kurtuluş destanımızın bölgedeki öncüsü olan Mut Müdafai Hukuk Cemiyeti'nin mücadelesini unutturmamak ve gelecek nesillere taşımak hepimizin görevi olmalı" dedi.
Gezer, “Bugün özellikle tarım alanında nasıl ülke ekonomisine ciddi katma değer üretiyorsa Mut halkı, onların nineleri, dedeleri de milli mücadelede aynı şekilde aynı özveri ve kararlılıkla ülkemizin kurtuluşu, istikbali ve istiklali için ciddi gayret göstermiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları'na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez’ sözüne mazhar olmuş bölge insanları olarak, bu kıymetli sözü boşa düşürmemek için, bu ülkenin nasıl emperyalizm işgalinden kurtarıldığını çocuklarımıza öğretmek zorundayız” dedi.
Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üylerinden Reji Memuru İsmail Kılınç’ın torunlarından Merve Kılınç’ın sunuculuk yaptığı gecede tarih öğretmeni Bülent Akbaş söylediği ağıtlarla, yöresel sanatçı Sade Demir çalıp söylediği milli mücadele türküleriyle, Ressam-Şair Ali Diyaroğlu milli mücadele şiir sunumuyla katılımcılara o günlerin duygularını yaşattılar.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ensar Köse’nin, Mondros Ateşkes Antlaşması sonrasında ülkenin genel durumu ve işgallerin başlaması, işgallerin İçel ve Mut’taki yankıları, işgallere karşı direniş kararı, 4. Mıntıka Kumandanı Binbaşı Emin (Mengenli) Bey’in Mut’a gelişi ve Milli mücadeleye hizmet eden Mutlular gibi başlıklarda arşiv belgeleri ışığındaki konuşması ilgiyle takip edildi.
Milli Mücadele’nin Mut’ta yaşanan öyküsünü, yerel kaynaklardan derlemelerle, gerçek hikayelerden, yaşanmışlıklardan örneklerle aktaran, Mut Müdafa-i Hukuk Cemiyeti üyelerinin bugün hangi ailenin mensuplarının dedeleri olduğunu soy isimleri ile detaylı bir biçimde anlatan emekli tarih öğretmeni Muzaffer Kılıç’ın konuşması da çok etkiliydi.
Program, Muammer Kayhan'ın yazdığı, Özcan Yıldırım’ın yönettiği, tamamı Mutlu amatör tiyatrocuların rol aldığı "Kar Kalpaklılar" tiyatro oyunu ile sona erdi. Katılımcıların dakikalarca ayakta alkışladığı gecenin sonunda, bu tür gecelerin, programların Mut’ta tekrar yapılması temennileri dile getirildi.
Mersin BB. Meclis Üyesi Selahattin Arslan, Mut eski Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Ak Parti Mut İlçe Başkanı Soner Solak, CHP Mut İlçe Başkanı Hayati Bağcalı, ADD Başkanı Osman Susan, Mut Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Erdem ve Mersin Büyükşehir Koordinasyon Müdürü Birol Kandemir de katılımcılar arasındaydı.
İstanbul Mutlular Kültür ve Dayanışma Derneği ile Mersin Gelecek Platformu paydaşlığında düzenlenen geceye destek veren Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mut Halk Eğitim Merkezi, Mut Ziraat Odası, Atatürkçü Düşünce Derneği Mut Şubesi ve Taşeli Zeytincilik’e verdikleri destek ve katkılardan ötürü teşekkür edildi.

banner290
Yorumlar (0)
21
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 03 Kasım 2021
İmsak 05:39
Güneş 07:00
Öğle 12:30
İkindi 15:24
Akşam 17:50
Yatsı 19:06
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 11 27
2. Hatayspor 11 23
3. Alanyaspor 11 21
4. Beşiktaş 11 20
5. Konyaspor 11 20
6. Galatasaray 11 20
7. Fenerbahçe 11 19
8. Karagümrük 11 18
9. Altay 11 16
10. Başakşehir 11 15
11. Kayserispor 11 14
12. Adana Demirspor 11 13
13. Sivasspor 11 12
14. Antalyaspor 11 12
15. Gaziantep FK 11 12
16. Öznur Kablo Yeni Malatya 11 12
17. Kasımpaşa 11 9
18. Göztepe 11 9
19. Giresunspor 11 9
20. Rizespor 11 4
Takımlar O P
1. Ümraniye 11 27
2. Ankaragücü 11 24
3. Eyüpspor 11 23
4. Erzurumspor 11 22
5. Bandırmaspor 11 21
6. Kocaelispor 10 17
7. Bursaspor 10 14
8. Tuzlaspor 10 14
9. Gençlerbirliği 10 14
10. İstanbulspor 10 13
11. Boluspor 10 12
12. Samsunspor 10 12
13. Adanaspor 11 12
14. Denizlispor 10 11
15. Menemenspor 10 11
16. Manisa FK 11 10
17. Altınordu 11 10
18. Ankara Keçiörengücü 10 7
19. Balıkesirspor 10 6
Takımlar O P
1. Chelsea 10 25
2. Liverpool 10 22
3. Man City 10 20
4. West Ham 10 20
5. M. United 10 17
6. Arsenal 10 17
7. Wolverhampton 10 16
8. Brighton 10 16
9. Tottenham 10 15
10. Everton 10 14
11. Leicester City 10 14
12. Brentford 10 12
13. Crystal Palace 10 12
14. Southampton 10 11
15. Aston Villa 10 10
16. Watford 10 10
17. Leeds United 10 10
18. Burnley 10 7
19. Newcastle 10 4
20. Norwich City 10 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 12 25
2. Real Madrid 11 24
3. Sevilla 11 24
4. Atletico Madrid 11 22
5. Real Betis 12 21
6. Rayo Vallecano 12 20
7. Osasuna 12 19
8. Athletic Bilbao 11 18
9. Barcelona 11 16
10. Valencia 12 16
11. Espanyol 12 14
12. Mallorca 12 14
13. Villarreal 11 12
14. Granada 11 11
15. Celta de Vigo 12 11
16. Elche 12 10
17. Deportivo Alaves 11 10
18. Cádiz 12 9
19. Levante 12 6
20. Getafe 12 6
sanalbasin.com üyesidir