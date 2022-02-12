DR.RUHSAR UÇAR : '' HEPİMİZ SORUMLULUK ALMALIYIZ ''

Mersin Toros Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı , Mersin'in sevilen isimlerinden Mersin sevdalısı Dr. Ruhsar Uçar , Yeşilay Mersin Danışma Merkezi'ni ziyaret ederek yöneticilerden bilgi aldı.

Bir çok osyal sorumluluk projelerinde imzası olan Dr. Uçar , Yeşilay Danışma Merkezie yaptığı ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı ;

Bu gün is çıkışı Yeşilay Danışma Merkezine uğradım Sayın Halit Pekduran ve ekibinden Merkezde ki çalışmaları hakkında bilgi aldım. 2020 yılında açılan kolay ulaşılabilir konuma sahip olan Merkez de 2 psikolog , 1 sosyal hizmet uzmanı ve halkla ilişkiler personeli görev yapmakta. Alkol, Madde, kumar, tütün ve internet bağımlılarına danışmanlık hizmeti veriliyor. Devlete bağlı ücretsiz hizmet verilen en eski kurumlarımızdan biri Yeşilay ve YEDAM larla hizmet ağını genişletmiş.

Ücretsiz 115 Danışma hattı ile Merkezlerden destek alabiliyorsunuz. Türkiye'de ve Kıbrısta 104 YEDAM merkezi mevcut.

Çok çalışkan, idealist, heyecanlı ekibin Halit bey'in liderliği ile önemli projelere imza atacakları enerjisini aldım ve elimden ne destek geliyorsa yanlarında olacağım.