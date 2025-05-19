Toroslar İlçesi Hafsa Sultan Kız Meslekive Teknik Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Olgu Taşkın Çankaya yönetiminde hazırlanan “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik Ve Spor Bayramı” etkinliği büyük bir coşkuyla kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kutlama Töreni açılışında konuşan Okul Müdürü Yukabet Yılmaz , '' 19 Mayıs sadece bir milletin geleceğini değiştiren bir tarih değil, aynı zamanda gençliğe duyulan güvenin ve geleceğe bırakılan en büyük mirasın adıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "bütün ümidim gençliktedir" sözü Türk gençliğine duyduğu inancı ve bu özel günün ne denli önemli olduğunun açıkça göstermektedir. Bugün burada, Atamızın aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.Geleceğimizin teminatı siz gençlerin bayramını kutluyorum '' dedi.

Daha sonra Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinin hazırlamış oldukları kostümlerle anasınıfı öğrencileri eşliğinde kostüm defilesi yapıldı. Şiirler , solo şarkılardan sonra Marşlar eşliğinde Pelerin ve Bayrak Takımı gösterileri, Kurdela-Cimnastik grubu gösterisi, çuval ve halat yarışları, taekwondo gösterisi, Erik Dalı Koreografi gösterisi ile tören coşkuyla devam etti. Tören sonunda Ritim sanatçı Soner Civanbey’in vurmalı çalgılar eşliğinde müzik dinletisi büyük beğeni alırken öğrenciler de müziğe oyunlar ile eşlik etti.