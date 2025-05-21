Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, bu yıl 11’incisi düzenlenen Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi’nde, Türkiye’deki gençleri kapsayacak bir dijital kariyer platformunun kısa sürede hayata geçirileceğini söyledi.

Mersin’de, Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi ev sahipliğinde, ’11. Dijital Dönüşüm ve İnsan Odaklı Liderlik Zirvesi’ düzenlendi. ’Dönüşüm, Uyum, Sürdürülebilirlik’ mottosuyla gerçekleştirilen zirvede uluslararası ve ulusal markaların profesyonel yöneticileri ile Çukurova iş dünyası bir araya geldi. Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in de katılım sağladığı zirvede, şair ve yazar Sunay Akın da ’Başarıya Giden Yol: İlham Veren Hikayeler’ başlıklı panel gerçekleştirdi.

Zirve’nin açılışında konuşan Başkan Seçer, şehir dışından gelen misafirleri Mersin’in fahri elçisi olmaya davet etti. Misafirlere seslenen Seçer, "Farklı vesilelerle Mersin’e gelen insanlar, Mersin’le ilgili çok iyi dönüşler yapıyorlar. Biz, bu kadar değerli, önemli ve gelişen bir kentin, sinerjisi mükemmel olan bir kentin sadece ülkemizde değil tüm dünyada daha fazla tanınmasını arzu ediyoruz. Onun için bize fahri elçilik yapmanızı istiyoruz" diye konuştu. Mersin’e Anadolu topraklarının birçok noktasından insanların gelip yerleştiğini belirten Seçer, "Burada bazı toplumsal olaylar, ekonomik nedenler gibi farklı farklı nedenlerle gelmiş insanlar var. Mersin insanlara fırsatlar, imkanlar sunuyor ve hızla büyüyen bir kent haline geliyor. Ben bunu inanarak söylüyorum, çok yakın tarihte Mersin’imiz çok iyi yerlere gelecek" dedi.

"Mersin’de herkesi kucaklayan, dinleyen bir yönetim anlayışı olmalı"

Kariyer Merkezi’ni 2019 yılı öncesinde planladıklarını ve göreve gelir gelmez hayata geçirdiklerini ifade eden Seçer, "Ne dediysek onu yaptık, çünkü doğru olan bir düşünce vardı. Mersin’in çerçevesini çizdik. Bu yüzden Mersin’de yönetim anlayışı çok vizyoner, çok yenilikçi, çok ileriye bakan bir yapıya sahip olmalı, kapsayıcı, kavrayıcı olmalı, kimseyi ötelemeyen, herkesi kucaklayan, herkesi dinleyen bir yönetim anlayışı olmalı" diye konuştu.

Türkiye’deki eğitim sisteminin yapısal sorunlarına değinen Seçer, Türkiye’de içi doldurulmadan çok sayıda üniversite açıldığını belirterek, bunun genç işsizlik oranlarını artırdığını kaydetti. Büyükşehir Belediyesinin, Mersin’de çok sayıda vatandaşa istihdam sağladığını söyleyen Seçer, "Sizlere kaliteli hizmet yapmak istiyoruz. Bunu iyi projelerle ve konusuna hakim insanlarla yapacağız. En iyi mühendislerle, en iyi sosyal bilimcilerle bu hizmetleri size getirme gayretindeyiz" dedi.

Gençlere yönelik projeler

Gençlere yönelik hayata geçirilecek projelere de değinen Seçer, üniversiteli gençlerin bireysel ya da ekip olarak çalışarak fikirlerini projeye çevirebilecekleri, hem kariyerlerini planlayabilecekleri hem de girişimcilik hayallerini gerçeğe dönüştürebilecekleri bir gelişim alanı olan ‘Garaj Mersin’ ve eğitimler, toplantılar ile etkinliklerin düzenleneceği; kentin sosyal ve profesyonel hayatına değer katacak bir buluşma noktası olacak olan ‘Kampüs Mersin’ projelerini sahilde en güzel noktalarda hayata geçireceklerini ifade etti. Projelerin gençlerin kariyer planlamasına ve girişimcilik hayallerine destek sunacağını belirten Seçer, "İnsanlar bir araya gelsin, bilgi paylaşımı olsun ve yararlı işler yapılabilsin istiyoruz" diye konuştu.

Türkiye’deki gençleri kapsayacak bir dijital kariyer platformunun da kısa sürede hayata geçirileceğinin müjdesini veren Seçer, "Önemsediğimiz bir proje olan ‘Kariyer Portalı’nı hayata geçirdiğimiz takdirde tüm Türkiye’deki gençlerimize hitap edeceğimiz dijital bir kariyer platformunu kurmuş olacağız" dedi.

"CV havuzuna kayıtlı aday sayımız 52 bin kişi"

Kariyer Merkezi Müdürü ve Girişimci İnsan Kaynakları Derneği Başkanı Serkan Özada da zirveye iş dünyasından binden fazla temsilcinin başvuru yaptığını belirterek, 700’ün üzerinde katılımcıyı ağırladıklarını kaydetti. Kariyer Merkezi olarak; üniversite-sanayi-kent iş birliğine somut projeler sunan, işgücü piyasasını koordine eden ve kurumlar arası iş birliğine dayalı projeleri hayata geçiren bir birim olarak çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Özada, Kariyer Merkezi istatistiklerini paylaşarak, "2023 döneminde Çukurova’nın ilk insan kaynaklarına yönelik çalıştayını gerçekleştirdik. Kariyer Merkezimizin CV havuzuna kayıtlı aday sayımız 52 bin kişi. Burada sadece iş arayanlar değil, işini değiştirmek isteyenler ve kariyerini farklı alanlarda geliştirmek isteyenler de var" şeklinde konuştu.

Şair ve yazar Sunay Akın tarafından ‘Başarıya Giden Yol: İlham Veren Hikayeler’ başlıklı panel de gerçekleştirilen zirvede, ayrıca ‘İnsan Kaynakları’nın Enleri Ödül Töreni’ de gerçekleşti.