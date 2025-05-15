Gelecek nesillere ‘daha yeşil ve yaşanabilir bir Mersin ve dünya bırakma’ bilinci ile çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi, iklim krizi ile mücadele ederken uzun vadeli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Artan sıcaklıklar, aşırı hava olayları, deniz seviyesindeki yükselme ve biyoçeşitlilik kaybı gibi iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerine dikkat çekmek, bu değişikliklere karşı mücadele yürütmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla, her yıl 15 Mayıs küresel ölçekte ‘Dünya İklim Günü’ olarak kutlanıyor. Gelecek nesillere ‘daha yeşil ve yaşanabilir bir Mersin ve dünya bırakma’ bilinci ile çalışmalarını sürdüren Mersin Büyükşehir Belediyesi de iklim krizi ile mücadele ederken uzun vadeli çalışmalar gerçekleştiriyor.

Bu kapsamda ’geleceğe yeşil bir yatırım’ anlayışı ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmaya yönelik, kentin çevresel sürdürülebilirliğini sağlamak adına stratejik planlamadan atık yönetimine, yeşil alan ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılmasından sera gazı emisyonlarının azaltılmasına kadar pek çok alanda projeyi hayata geçiriyor.

İklim krizinin yalnızca çevresel değil ekonomi, sağlık ve sosyal yaşam üzerinde de çok ciddi etkilere sebep olduğunun farkında olan Büyükşehir Belediyesi, bu sorunun çözümünde doğaya duyarlı, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler üretiyor. Bu doğrultuda Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı’nı (SECAP) kendine yol haritası edinen belediye, kentteki sera gazı emisyonlarını azaltma hedefi ile envanter hazırlayarak hem mevcut durumu analiz ediyor, hem de Karbon Saydamlık Projesi (CDP) ile uluslararası platformlara raporlama yapıyor.

Büyükşehir, iklim krizine karşı dirençli bir kent oluşturma hedefi ile var gücüyle çalışıyor

Enerji dönüşümüne büyük önem veren Büyükşehir Belediyesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırmak ve çevreye zarar vermeyen atık yönetim sistemlerini hayata geçirmek için metan gazından elektrik üretirken, belediyeye ait hizmet binalarının ve tesislerin enerji ihtiyacını, temiz ve sürdürülebilir kaynaklardan bir tanesi olan güneş enerjisi santralleri ile karşılıyor. Uzun vadede enerji maliyetlerini düşürmeye yardımcı olan bu uygulama, hem karbon ayak izinin küçültmesini sağlıyor hem de fosil yakıtlara olan bağımlılığı azaltıyor. Çevre kirliliğini en aza indirme hedefi ile çalışan belediye, sıfır atık projelerini hayata geçirerek atık oluşumunu kaynağında önlemeyi ve oluşan atıkları ayrıştırarak geri dönüşüme kazandırmayı amaçlıyor.

Kendi bünyesinde kompost tesisleri de kuran belediye, evsel ve organik atıkları ayrıştırarak atık depolama alanları üzerindeki yükü hafifletirken, bir taraftan da doğal gübre oluşumunu destekliyor. Evsel ve nitelikli katı atıklar ise modern ve çevreye duyarlı bir şekilde bertaraf ediliyor ve vahşi depolamanın önüne geçiliyor. Özellikle genç nesillerin iklim değişikliği ve çevre sorunları konusunda bilinçlenmesi amacıyla MERCAN 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’ni kuran belediye, merkezde interaktif deney düzenekleri, atölye çalışmaları ve eğitim programlarıyla, ziyaretçilerine eğlenceli ve öğretici bir deneyim sunuyor.

Farklı hedef kitlelerine yönelik çevre bilinci ve sürdürülebilirlik konularında çeşitli eğitimler, seminerler ve farkındalık etkinlikleri düzenleyen belediye, iklim krizi ile mücadelede yerel paydaşların yanı sıra küresel ölçekte de iş birliklerine önem veriyor.

"Daha yaşanabilir bir dünya hedefini kendimize görev edinmiş durumdayız"

Mersin Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığında görev yapan çevre yüksek mühendisi Nursel Cansu Kaya, iklim değişikliği ile mücadele konusunda belediyenin yapmış olduğu proje ve uygulamalardan bahsederek, "Bunların en başında, Sürdürülebilir Enerji ve İklim Eylem Planı (SECAP) geliyor. SECAP, Büyükşehir Belediyesinin tüm birimlerinde ve çatısı altında bulunan daire başkanlıklarında, ilçe yönetimlerin hepsinde altlık olarak kullandığımız ve elzem bir proje. Bu proje sayesinde iklim değişikliğine uyum ve azaltım eylem planlamaları yaptık. Vatandaşlarımıza daha huzurlu ve yaşanabilir bir Mersin sunmayı hedefliyoruz. Bu sadece belediyenin değil, yerelden özele herkesin canla başla çalışması gereken bir konu. Daha yaşanabilir bir dünya hedefini kendimize görev edinmiş durumdayız. Bu kapsamda da Büyükşehir Belediyesi olarak hem ulusal, hem uluslararası ölçekte bir dizi platformlara üye olduk" ifadelerini kullandı.

"İklim değişikliği ile mücadelede, Avrupa standartlarında bir yönetim sağlamayı amaçlıyoruz"

Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu çalışmalarda görünürlüğünü artırabilmek adına, Küresel Belediye Başkanları Sözleşmesi (GCOM) ve Uluslararası Yerel Çevre Girişimleri Konseyi (ICLEI) gibi platformlara üye olduklarını aktaran Kaya, "Bu platformlara üye olarak, iklim değişikliği ile mücadelede Avrupa standartlarında bir yönetim sağlamayı amaçlıyoruz. İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığımız bünyesinde, çok kısa bir zaman önce Avrupa Birliği kapsamında CLIMAXX ve REMEDIES-2 projelerimiz oldu. Bu projeler sayesinde hem görünürlüğümüz artıyor hem de iklim değişikliği ve iklim krizinin yönetiminde daha yaşanılabilir bir Mersin oluşturma çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Çöpten elektrik üretiliyor

İklim değişikliğinin yol açtığı etkileri en aza indirebilmek için çevre dostu uygulamalarla hizmet verdiklerini belirten Kaya, katı atık depolama sahalarında çöpten açığa çıkan metan gazı ile elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini, bu sayede iklim değişikliğine yol açan en büyük etkenlerden biri olan sera gazını minimize ettiklerini dile getirdi. Organik atıklardan kompost üretimi gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekleyen Kaya, çocukların erken yaşta çevre bilinci ile yetişmesi için Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde eğitim faaliyetlerine devam ettiklerini söyledi.