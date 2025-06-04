Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Kurban Bayramı hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Ücretsiz ulaşım, mobil kesim üniteleri, mezbahalar, temizlik çalışmaları ve sosyal yardımlarla vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesinin hedeflendiği ifade edildi.

Büyükşehir Belediyesi, ’Paylaştıkça bereket, birlikteyken bayram olur’ sloganıyla Mersinli vatandaşların bu bayramı da mutlu ve huzurlu geçirmesi için hazırlıklarını tamamladı. Belediyenin, ücretsiz ulaşımdan kent estetiğine, ibadethanelerin temizliğinden mezarlıkların hazırlanmasına, mobil kesim ünite yerlerine ve mezbahalara kadar birçok hizmet için ekiplerini seferber etti.

17 mobil kesim ünitesi ve 6 mezbaha vatandaşların hizmetinde

Vatandaşlar kurban ibadetlerini güvenilir ve steril bir ortamda yapsın diye, alanında uzman ekipler ile kentin dört bir yanında mobil kesim üniteleri kurduğu belirtilen Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin, bayram öncesi kesim yerlerinin bakım ve temizlik çalışmalarını da gerçekleştirdiği aktrıldı. Büyükşehir Belediyesi, Yakaköy, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar ve Anamur’da yer alan 6 mezbahaya ek olarak, merkezde 4, Tarsus’ta 6, Erdemli’de 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar’da da 1’er adet olmak üzere, toplam 17 mobil kesim ünitesi ile hizmet vereceğini duyurdu. Mobil kesim üniteleri Kurban Bayramı’nın ilk günü hizmet vereceği, Tarsus 1 No’lu ve Tarsus 3 No’lu mobil kesim üniteleri, Kurban Bayramı’nın 2. gününde de hizmet vereceği ifade edildi. Mezbahalar ise bayramın ilk 2 günü hizmet verirken, sadece Erdemli’de bulunan mezbaha ilk gün hizmette olacağı belirtildi. Bütün kesimlerin ücretsiz olarak 06.00 - 18.00 saatleri arasında, uzman personel tarafından yapılacağı, 144 sertifikalı kasap, yardımcı personel ve teknik personelle birlikte, toplam 262 görevlinin bulunacağı açıklandı.

Bayramda toplu taşıma araçları ücretsiz olacak

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 6-7-8-9 Haziran tarihlerinde, belediyeye ait toplu taşıma araçları ile kent içinde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. 5-6-7 Haziran tarihlerinde, Makine İkmal’den kalkacak olan Mezarlık ring servisi Toros Devlet Hastanesi, İstasyon, Taş Bina, İstiklal Caddesi, Çankaya, Akbelen Bulvarı istikameti üzerinden Akbelen Mezarlığı’na, ardından da Güneykent Mezarlığı’na gidecek. Ring seferleri, Makine İkmal’den 08.00-16.00 saatleri arasında saat başı, Güneykent Mezarlığı’ndan da 08.00-17.00 saatleri arasında saat başı yapılacak.

Vatandaşların Büyükşehir Belediyesine ve MESKİ’ye en hızlı şekilde ulaştığı Alo 185 ve Teksin Mersin personeli de bayram boyunca 7/24 esasıyla hizmet verecek. Vatandaşların istek, öneri, talep ve şikayetleri anında alınarak çözüme kavuşturulacak.

MESKİ tüm ilçeler için planlamasını yaptı

MESKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, içme suyu arızalarında oluşabilecek aksaklıklar, kanalizasyon hatlarında yaşanabilecek sorunlar ve vatandaşlardan gelebilecek talepler doğrultusunda Mersin’in tüm ilçelerinde 7 gün 24 saat esasıyla görev başında bulunacak.İtfaiye Dairesi Başkanlığı ise, bayram süresince oluşabilecek yangın, kaza ve afetlere karşı 7/24 görev başında olacak. Zabıta Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler de Kurban Bayramı boyunca rutin denetimlerini sürdürecek. Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı, kent genelindeki cami, cemevi, kilise gibi ibadethanelerin rutin temizliklerini bayram öncesi artırdı. Ekipler ayrıca, vatandaşların mezarlık ziyaretlerini Kurban Bayramı’na yakışır şekilde yapabilmelerini sağlamak amacıyla, merkez ve ilçe mezarlıklarındaki tüm temizlik işlemlerini yapmaya devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi’ne bağlı ekiplerin, bayramda oluşabilecek çevre ve görüntü kirliliklerinin önüne geçmek için gerekli tüm tedbirleri aldığı da bildirildi. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak temizliğe devam eden ekiplerin, bayram boyunca da mobil kesim üniteleri, mezbahalar, kurbanlık satış yerleri, çöp konteynerlerinin temizliği ile haşere ilaçlamalarını gerçekleştirerek, görüntü ve koku kirliliğini önleyeceği kaydedildi.