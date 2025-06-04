Niğde’de Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen arıcılık kursu, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Niğde Halk Eğitim Merkezi bünyesinde 52 hafta sürecek şekilde planlanan kursta, arıcılıkla ilgili temel bilgilerden ileri düzey tekniklere kadar birçok konu detaylı şekilde ele alınıyor.

Kursun eğitmenliğini üstlenen veteriner hekim Hüseyin İn arıcılığın doğa ve tarım için önemine dikkat çekerken kursun içeriğine ilişkin açıklama yaptı.

İn; "Soframıza gelen her 10 yiyeceğin 8’inde arıların emeği vardır. Arılar olmazsa doğadaki döngü devam etmez. İnsan eliyle tozlaşma mümkün değil, bu nedenle arılar olmazsa yiyecek kaynaklarımız tükenir. Niğde, tarım şehri olması nedeniyle tozlaşma açısından arılara fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Arılar, ürün kalitesini ve verimliliği artırıyor. Ayrıca meraların zenginleşmesi ve sürdürülebilirliği için de arılar gerekli" dedi.

Niğde’nin coğrafi yapısının arıcılığa son derece elverişli olduğunu belirten İn, yaz döneminde şehir genelinde yaklaşık 100 bin kovan bulunduğunu söyledi.

Kursa katılanların farklı geliş sebepleri olduğunu vurgulayan İn, "Bazıları merak ettiği için geliyor, bazıları ise az emek ve sermaye ile bir iş yapmak istiyor. Köylüler, memurlar ya da sermayesi az olan kişiler için arıcılık iyi bir geçim kaynağı olabilir. Geçmişte bu kursa katılıp ciddi gelir elde edenler oldu" şeklinde konuştu.

Kursiyerlerden Melda Özel ise arıcılığa olan ilgisini şu sözlerle ifade etti: "Arıların çalışma sistemine merakım vardı. Nasıl bal ve polen yaptıkları, işçi arıların ana arıya hizmeti, erkek arıların görevleri hep ilgimi çekiyordu. Kursta bu soruların cevabını alıyorum. Küçük bir bahçem var, öğrendiklerimi uygulamak istiyorum. Hedefim kendi çapımda arı çoğaltmak, ileride ticari olarak da arıcılık yapmayı planlıyorum"

Bir diğer kursiyer Dursun Nişancı ise geçmişte arıcılık denemeleri olduğunu ancak eğitim almadan başladığı için başarılı olamadığını belirtti.

Nişancı, "Daha önce birkaç kez arı alıp denedim ama başarısız oldum. Bu kez kurs sayesinde bilinçli bir şekilde başlıyorum. Gezici arıcılık yapmak istiyorum. Artık kara düzen değil, teşekküllü bir sistemle ilerlemek niyetindeyim" dedi.

Arıcılık kursunun sonunda katılımcılar, hem hobi hem de ticari amaçla arıcılık yapabilecek bilgi ve donanıma sahip olmuş olacaklar.