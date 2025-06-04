Mersin Büyükşehir Belediyesi, Denizkızı Turizm A.Ş. aracılığıyla işlettiği 10 halk plajında yaz hazırlıklarını tamamladı. Şezlongdan duş kabinlerine, kafeteryadan çevre dostu uygulamalara kadar her detayın düşünüldüğü plajlar, bayram ve yaz sezonu boyunca ziyaretçilerini beklediği bildirildi.

Akdeniz’in incisi Mersin, yaz mevsiminin gelişini tüm coşkusuyla karşılarken Mersin Büyükşehir Belediyesi, iştiraklerinden biri olan Denizkızı Turizm A.Ş. bünyesinde işlettiği halk plajlarında yaz sezonu ve bayram tatili hazırlıklarını tamamladı. Yapraklıkoy, Susanoğlu, Kızkalesi, Yemişkumu, Tırtar, Kumkuyu, Kocahasanlı, Töbank, Akkum ve Sultankoyu gibi 10 ayrı halk plajı bulunan Büyükşehir Belediyesi, artan hizmet kalitesi ile bu yıl da ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor. Denizkızı Turizm A.Ş. uluslararası kriterlerin tamamını her yıl eksiksiz yerine getirerek Kızkalesi’nde 2, Susanoğlu’nda 2 ve Kocahasanlı’da ise 1 olmak üzere toplam 5 plajında mavi bayrak statüsünü korumaya da devam ediyor.

"Yeni sezona çok güçlü bir şekilde hazırlandık"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ümit Sezer, Büyükşehir olarak yaz sezonuna güçlü bir şekilde hazırlandıklarını bu kapsamda Mersin sahillerinde bulunan 10 ayrı plajda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını tamamladıklarını söyledi. Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği Sezer, şezlong, wc, duş alanları ve kabinler gibi ortak kullanım alanlarının hepsinde yenileme faaliyetleri gerçekleştirildiğini belirterek, "Amacımız burada hem kent estetiğine uygun hem de kullanıcı konforunu arttıracak modern plajlar sunmak. Bu kapsamda bu sezon birçok yenilik ekledik. Hijyen standartlarımızı daha da yukarıya çektik. Çevre dostu uygulamalar, geri dönüşüm kutuları ve güvenlik önlemlerimizle hem vatandaşımızı hem çevremizi koruyacağız. Yapraklı koy ve farklı plajlarda birçok etkinlik planladık. Hedefimiz misafirlerimizin bu yaz da en keyifli şekilde tatillerini yapmalarına imkan sağlamak" dedi.