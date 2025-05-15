Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, tarım ve ticaret sektöründeki güncel gelişmeler, uluslararası ticaret politikaları ve bölgesel ekonomik dinamikler ele alındı. Toplantının açılışında konuşan GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Türkiye’nin güvenlik, diplomasi ve ticaret ekseninde attığı stratejik adımların, ülke ekonomisi ve toplumsal barış açısından kritik kazanımlar sunduğunu vurguladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye uygulanan yaptırımları kaldırma kararının hem insani hem de ekonomik açıdan önemli sonuçlar doğuracağını kaydeden Tiryakioğlu, bu kararın, Suriye halkı için insani bir nefes olmasının yanı sıra, bölgede yeniden yapılanma ve ekonomik canlanma sürecinin de hızlanmasına katkı sunacağını söyledi.

Tiryakioğlu, toplantıda Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik diplomatik görüşmelerin Türkiye’de yapılacak olmasını da değerlendirdi. Bu gelişmenin küresel gıda ve tarım piyasaları üzerinde olumlu etkiler oluşturacağını belirten Tiryakioğlu, "Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, yalnızca iki ülkeyi değil, küresel ekonomiyi ve özellikle tarım-gıda piyasalarını derinden etkilemekte. Bu iki ülke, dünyanın en büyük tahıl üreticileri arasında yer almakta. Savaş nedeniyle bozulmuş olan tedarik zincirleri ve artan gıda fiyatları, başta gelişmekte olan ülkeler olmak üzere birçok coğrafyada ciddi sorunlara yol açtı. Türkiye’nin yürüttüğü barış odaklı diplomasi süreci neticesinde bu savaşın sona ermesi, sadece bölgesel istikrarı sağlamakla kalmayacak; aynı zamanda dünya gıda güvenliğine de önemli bir katkı sağlayacaktır" dedi.

Tiryakioğlu, PKK terör örgütünün silah bırakma ve kendini feshetme kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede ise bu sürecin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, ekonomik ve sosyal kalkınma açısından da önemli bir dönüm noktası olduğunu dile getirdi. Tiryakioğlu, "Terörle mücadelede elde edilen başarı, yalnızca huzur ortamı sağlamıyor; aynı zamanda ekonomik büyümenin, sosyal bütünleşmenin ve bölgesel kalkınmanın da önünü açıyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde yatırım ortamının canlanacağını, üretimin artacağını ve işsizlik oranlarının düşeceğini öngörüyoruz. Savunma alanında sağlanacak tasarrufların eğitim, altyapı ve teknolojik dönüşüm gibi alanlara yönlendirilmesiyle birlikte, daha müreffeh bir toplum inşa etme yolunda da önemli adımlar atılmış olacak. Bu kazanımların temelinde ise, şehitlerimizin fedakârlığı, gazilerimizin kararlılığı ve milletimizin birlik ruhu yatmaktadır" ifadelerini kullandı.

GTB Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da tarım sezonuna ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Yılın ilk buğday hasadının Adana’nın Yüreğir ilçesinde gerçekleştirildiğini belirten Akıncı, Gaziantep’e sevk edilen ürünün, Gaziantep Ticaret Borsası Hububat-Bakliyat Satış Salonu’nda kilogramı 13 lira 50 kuruştan işlem gördüğünü hatırlattı.

Bu yılki buğday üretiminde, Türkiye genelinde özellikle kıraç ve susuz bölgelerde yağış yetersizliği nedeniyle bir miktar düşüş öngörüldüğünü ifade eden Akıncı, "Ancak tahıl ambarı olarak kabul ettiğimiz İç Anadolu’da beklenen yağışların gerçekleşmesi halinde rekolte rakamlarında daha olumlu bir tabloyla karşılaşabiliriz" ifadeleri kullandı.

GTB’nin hububat sektöründeki gelişmeleri yakından takip ettiğini vurgulayan Akıncı, bu ay iki önemli tarım etkinliğine katıldıklarını söyledi. Bunlardan birinin Ankara’da düzenlenen "X. Uluslararası 2025 Hasadına Doğru Türkiye ve Dünyada Tahıl Konferansı", diğerinin ise Mardin’de gerçekleştirilen "Ulusal Hububat Konseyi 2025 Hasat Öncesi Hububat Kongresi" olduğunu aktaran Akıncı, "Her iki kongre de sektör temsilcilerini bir araya getirmesi ve mevcut sorunlara çözüm yolları sunması bakımından son derece verimli geçti. Özellikle iklim değişikliği, arz-talep dengeleri ve dış ticaret gibi konularda kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" şeklinde konuştu.

Mardin’deki kongreye Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın da katıldığını hatırlatan Akıncı, üretim, kalite, verimlilik ve lojistik altyapı gibi başlıkların detaylı şekilde ele alındığını kaydetti. Akıncı, konuşmasında ayrıca, GTB olarak destekleyici kurumlar arasında yer aldıkları MFF Orta Doğu Gıda Fuarı’nda stant açtıklarını da ifade etti. Akıncı, "Fuar kapsamında, Gaziantep’in coğrafi işaretli ürünlerini ve yöresel lezzetlerini yerli ve yabancı katılımcılara tanıtma fırsatı bulduk. Bu tür etkinlikler hem ilimizin gastronomi potansiyelini tanıtmak hem de ticari bağlantılar kurmak açısından oldukça değerli" diye konuştu.