Gaziantep’te sahiplerinin elinden kaçan kurbanlık dana, kurban yakalama timi ekipleri tarafından yakalanarak sahiplerine teslim edildi.

Kurban Bayramı’nda kaçan kurbanlık hayvanların yakalanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ekiplerinden 5 araç ve 25 kişiden oluşan "kurban yakalama timi" kuruldu. Aralarında veterinerlerin de bulunduğu 25 kişilik özel tim, Kurban Bayramı boyunca kaçan kurbanlık hayvanları yakalamak için nöbet tuttu.

Kaçan kurbanlık dana kovalamaca sonrası yakalandı

Ekipler, bu sabah kent merkezinde sahibinin elinden kaçan ve sahibine zor anlar yaşatan kurbanlık dana için harekete geçti. Dananın peşinden koşan ve yakalamak için yoğun bir çaba sarf eden dana sahibi ve vatandaşlar, başarılı olamayınca Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı’ndan yardım istedi.

İhbar üzerine "kurban yakalama timi" ekipleri harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, danaya sakinleştirici iğne ile müdahale etti. Yapılan müdahalenin ardından yakalanan dana, sahibine teslim edildi.