Mersin'in Toroslar ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürülürken, dairede bulunan hamile kedi yoğun dumanın arasından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Yangın, Halkkent Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerindeki 4 katlı bir binanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kiracı olarak ikamet eden Meral Özgür'ün evinde ocakta unutulan yemeğin alev alması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede mutfağı saran yoğun duman nedeniyle, yangına müdahale etmeye çalışan ev sakini dumandan etkilendi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler yangına müdahale ederken, ev sahibinin 'İçeride kızım var' şeklindeki ifadesi üzerine evde arama-kurtarma çalışmalarına öncelik verildi.

Yoğun dumanın etkili olduğu daireye giren ekipler, odalarda detaylı arama yaptı. Yapılan kontrollerde içeride bulunan canlının evcil ve hamile bir kedi olduğu tespit edildi. İtfaiye ekipleri, hayvanı güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkararak sahibine teslim etti. Kedisine kavuşan kadın göz yaşlarını tutamadı.

Dumandan etkilenen ev sakinine sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti. Yangın ise ekiplerin koordineli çalışmasıyla diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olayda can kaybı yaşanmazken, dairede maddi hasar meydana geldi.