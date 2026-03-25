Mersin'in merkez ilçe Mezitli Belediyesi, park ve yeşil alanlarda başlattığı yenileme çalışmalarıyla oyun gruplarından spor alanlarına kadar birçok noktayı modernize ederek vatandaşlara daha güvenli ve konforlu yaşam alanları sunuyor.

Mezitli Belediyesi, kent genelindeki park ve halka açık oturma alanlarını daha güvenli ve kullanışlı hale getirmek amacıyla başlattığı kapsamlı yenileme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yenilenen parklar vatandaşların daha konforlu ve güvenli vakit geçirebileceği alanlara dönüştürülürken, kent genelinde belirlenen diğer parklarda da çalışmalar etaplar halinde devam edecek.

Kent genelinde birçok parkta donatı elemanları yenilenirken, oturma alanlarından çöp kovalarına, tabelalardan kamelya ve pergolelere kadar pek çok alan modern bir görünüme kavuşturuluyor. Çocukların güvenle vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla oyun parkları baştan sona yenileniyor. Yeni nesil oyun gruplarıyla donatılan alanlarda salıncaklardan tahterevallilere, dönencelerden farklı oyun ekipmanlarına kadar pek çok unsur çocukların kullanımına sunuluyor. Ayrıca engelli vatandaşların sosyal yaşama daha aktif katılımını desteklemek amacıyla özel oyun alanları da oluşturuluyor. Sağlıklı yaşamı teşvik eden çalışmalar kapsamında parkların önemli bir bölümünde spor ve fitness alanları kurulurken, bazı noktalarda barfiks ve street workout alanları da hayata geçiriliyor. Mevcut parkların kullanım kalitesini artırmak için oyun ve spor alanlarının zeminleri yenilenerek daha güvenli hale getiriliyor.

Öte yandan, parklar içerisindeki spor sahalarında da yenileme, bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor. Böylece her yaştan vatandaş için daha sosyal yaşam alanları oluşturuluyor. Çalışmaları sahada yakından takip eden Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, ekiplerle birlikte incelemelerde bulunarak sürecin titizlikle ilerlemesini sağlıyor.

Çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Başkan Tuncer, parkların sadece dinlenme alanı değil, aynı zamanda sosyal yaşamın önemli bir parçası olduğuna dikkat çekti. Tuncer, 'Tüm parklarımızı daha güvenli, daha modern ve herkes için erişilebilir hale getirmek istiyoruz. Çocuklarımızın gönül rahatlığıyla oynayabildiği, gençlerimizin spor yapabildiği, ailelerimizin huzurla vakit geçirebildiği alanlar oluşturmak bizim önceliğimiz. Bu nedenle çalışmalarımızı sadece yenileme olarak değil, aynı zamanda bir yaşam kalitesi yatırımı olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Sahadaki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirten Tuncer, 'Ekiplerimizle birlikte sürekli sahadayız. Vatandaşlarımızın taleplerini birebir dinliyor, ihtiyaçlara hızlı çözümler üretiyoruz. Mezitli'yi daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz' dedi.