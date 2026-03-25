Mersin'de jandarma ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Şahısları teknik ve fiziki takibe alan ekipler, düzenledikleri operasyonda 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 3 kilo 240 gram sentetik kannabinoid, 2 kilo 630 gram bonzai hammaddesi, 2 kilo 370 gram metamfetamin, 2 bin 800 TL nakit para, 2 hassas terazi, 1 dizüstü bilgisayar ve 7 cep telefonu ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.