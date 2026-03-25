Mersin Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarında uyguladığı temizlik, dezenfeksiyon ve teknik denetimlerle vatandaşlara konforlu ve güvenli yolculuk imkanı sağlıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, toplu taşıma araçlarının gün boyunca güvenli şekilde hizmet verebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, toplu taşıma araçlarında hem yolcu konforunu hem de hijyen şartlarının en üst seviyede tutmak için kapsamlı bir hazırlık süreci yürütüyor. Günün ilk ışıklarından gece saatlerine kadar hizmet veren otobüsler, sefere çıkmadan önce birçok aşamadan geçirilerek vatandaşların, güvenli ve steril şartlarda yolculuk yapması sağlanıyor.

Bu kapsamda, sabah saat 06.00'dan gece 02.00'ye kadar hizmet veren toplu taşıma araçları, sefer öncesinde kapsamlı bir temizlik ve dezenfekte sürecinden geçiyor. Otobüsler sefere çıkmadan önce Büyükşehir Belediyesinin Toplu Taşıma Yerleşkesinde bulunan yıkama bölümünde dış yıkamadan geçiriliyor. Ardından araçların iç kısmında, koltuklar, tutunma barları ve yolcuların temas ettiği tüm yüzeyler titizlikle siliniyor. Temizlik işlemlerinin ardından Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle araçların tamamında dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi böylece, toplu taşıma araçlarında oluşabilecek salgın ve bulaşıcı hastalık riskini en aza indirmeyi hedefliyor.

Dezenfekte işlemleri yalnızca temizlikle sınırlı kalmıyor, işlem öncesi ve sonrası araçlardan numuneler alınarak sağlık kuruluşlarına gönderiliyor. Yapılan analizlerle, otobüs içinde hastalıklara neden olabilecek virüs ve bakterilerin ortadan kaldırılıp kaldırılmadığı kontrol ediliyor. Temizlik ve hijyen işlemleri tamamlanan araçlara, koruyucu bakım ve hijyen işlemlerinin yapıldığını gösteren belediye etiketleri yapıştırılıyor. Otobüsler yalnızca temizlik değil, kapsamlı teknik ve güvenlik kontrollerinden de geçiriliyor. Sefere çıkmadan önce ilk olarak promil ölçer ile sürücünün alkol durumu kontrol ediliyor bu işlemin ardından ise sürücünün gerekli belgeleri, aracın teknik kontrollerinin yapılıp yapılmadığı, aracın temizlik ve hijyen işlemleri, sürücünün yorgunluk durumu, araç yakıt kontrolü ve yolcuların yolculuğunu olumsuz etkileyebilecek herhangi bir durum olup olmadığı da ekipler tarafından detaylı şekilde inceleniyor.

'Tüm ekibimiz, var gücüyle çalışarak otobüsleri sefere çıkarıyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürü Bayram Demir, toplu taşıma hizmetlerinin önemli ölçüde emek ve koordinasyon gerektiren zorlu bir hizmet olduğunu ifade etti. Demir, Mersin Büyükşehir Belediyesine ait olan toplu taşıma araçlarının sefere çıkmadan önce farklı işlemlerden geçtiğine dikkat çekerek, 'Tüm ekibimiz, var gücüyle çalışarak otobüsleri sefere çıkarıyor. Otobüsler yerleşkeye gelir gelmez tüm teknik kontroller yapılmakta. Teknik kontrollerin ardından da dezenfekte işlemi gerçekleştirilmektedir' dedi.

Toplu taşıma araçlarının kalabalık olması sebebiyle bulaşıcı hastalıkları en fazla barındıran alanlar olduğuna değinen Demir, 'Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yolcularımızın sağlığına, konforuna ve güvenliğine çok önem vermemekteyiz. Tüm araçlarımız özel güvenlik donanımına sahip araçlardır ve 24 saat izlenmektedir. Bizler de Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış biyosidal ürünlerle araçlarımızın hijyenini sağlıyoruz' diye konuştu.

Demir dezenfekte işleminin gerçekleştirilmesinin ardından alınan numunelerle ilacın etkisini raporladıklarını söyleyerek, 'Dezenfektasyon işlemleri yapıldıktan sonra araçların koruyucu sağlık bakımlarının yapıldığına dair Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait stickerları oraya yapıştırmaktayız. Yolcularımız, bu stickerları gördüğü süre boyunca araçlarımızın sağlıklı, güvenli ve konforlu olduğundan tereddüt etmeden rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirebilirler' ifadelerini kullandı.