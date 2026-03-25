Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden hastaların hazırladığı el emeği ürünler, Afrika'da açılacak su kuyularına destek olmak amacıyla düzenlenen etkinlikte satışa sunuldu. Etkinlikten elde edilen gelir su kuyusu projesine bağışlandı.

Mersin Şehir Hastanesi ile Türk Kızılay Mersin Şubesi iş birliğinde düzenlenen 'Bir damla su bir umut' temalı farkındalık etkinliği, hastanenin konferans salonunda gerçekleştirildi. Programa Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı, Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı, başhekim yardımcıları ve idari yöneticiler katıldı. Programda Türk Kızılay tarafından hazırlanan 'Su varsa hayat var' konulu video izletildi. Etkinlikte su kaynaklarının azalmasına dikkat çeken bilgilendirici görüntüler de katılımcılarla paylaşıldı.

'Bir damla su bir hayat demek'

Programda konuşan Başhekim Mehmet Ballı, suyun yaşamın temel kaynağı olduğunu belirterek, dünyanın birçok bölgesinde insanların temiz suya ulaşmakta zorlandığını ifade etti. Ballı, 'Mersin Şehir Hastanesi olarak Türk Kızılay ile birlikte Afrika'da açılacak su kuyularına destek olmak ve bu konuda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Küçük bir katkı bile bir insanın hayatını değiştirebilir' dedi.

Mersin adına su kuyusu hedefi

Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı ise Kızılay'ın dünyanın farklı bölgelerinde yürüttüğü insani yardım çalışmalarına değinerek, su kuyusu projelerinin özellikle Afrika'da binlerce insanın hayatına dokunduğunu söyledi. Parıltı, Mersin adına bağışların toplanmasıyla Afrika'da 'Mersin' ismini taşıyan bir su kuyusunun açılmasının hedeflendiğini belirtti.

El emeği sergisinden projeye destek

Etkinlik kapsamında tedavisi devam eden hastaların hazırladığı el emeği ürünlerin yer aldığı sergi de açıldı. Sergide satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, Afrika'da açılacak su kuyusu projesine destek amacıyla Türk Kızılay'a bağışlandı. Programda ayrıca Türk Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı tarafından, iş birliği dolayısıyla Mersin Şehir Hastanesi adına Başhekim Prof. Dr. Mehmet Ballı'ya teşekkür plaketi takdim edildi.

Öte yandan Türk Kızılay'ın kan ve kök hücre bağışı çalışmalarına destek veren hastane personeline teşekkür belgeleri ve çiçek takdim edildi.