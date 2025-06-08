Karabük’ün Safranbolu ilçesinde otomobilin yoldan çıkarak 2 iş yerine çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı Çakmağı çakmasıyla ticari taksi alev topuna döndü, sürücü canını zor kurtardı

Kaza, dün akşam saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Aslanlar Sokak’ta meydana geldi. N.A. idaresindeki 78 SS 240 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kıraathane ve fırının duvarlarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle kıraathane sahibi M.B. savrulan taşların göğsüne gelmesiyle yaralandı. M.B. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. N.A., polis ekiplerine frenlerin şişmesi sonucu aracını durduramadığını söyledi. N.A. iş yerlerinin sahiplerine de masrafları ödeyeceğini belirtti.

Kaynak: İHA