Mersin'in Erdemli ilçesinde aydınlatma ve trafik ışıklarının direğine çarpıp ters dönerek sürüklenen otomobil de bulunan 2 kişi yara almadan çıktı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 yolu üzerinde Erdemli ilçesi çıkışında Limonlu Mahallesi'ndeki ODTÜ kavşağında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, H.G. idaresindeki 01 AB 761 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Araç önce aydınlatma direğine ardından da trafik ışıklarına çarparak ters halde metrelerce sürüklendi. Kavşağın ada kısmına çıkarak duran otomobilini sürücüsü ile yanındaki bir kişi kazayı burunları bile kanamadan atlattı. Kaza nedeniyle maddi hasar oluşurken direklerin kökten sökülmesi dikkat çekti.

Olayla ile ilgili soruşturma sürüyor.