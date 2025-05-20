Mersin’de Şehit Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel anıldı, şehidin adına yaptırılan ilkokulun temsili açılışı yapıldı. Okula yalnızca bir tabela asılmadığını belirten Vali Atilla Toros, "Bu durumun bir hatıraya sahip çıkmanın nişanesi, bir kahramanın mirasına sadakatin ifadesidir" dedi.

Tunceli’nin Nazımiye ilçesi kırsalında 2018’de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Asım Türkel’i Anma ve Şehit Asım Türkel İlkokulu’nun temsili açılış programı düzenlendi. Toroslar ilçesi Arpaçsakarlar Mahallesi’ndeki okulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla program başladı.

Burada konuşan Vali Atilla Toros, "Aziz şehidimizin adını taşıyan bu okulda, yalnızca bir tabela asılmadı duvara. Bu aynı zamanda, bir hatıraya sahip çıkmanın nişanesi, bir kahramanın mirasına sadakatin ifadesidir. Bu vesile ile başta Asım Türkel olmak üzere vatan için fedayı can eyleyen tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

Programda, şehidin babası Hasan Türkel ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da konuşma yaptı.

Şehit Türkel anısına fidan dikilmesinin ardından Vali Toros ve il protokolü okulun temsili açılışı gerçekleştirildi. Öğrencilerin hazırladığı Türk bayrağı temalı sergiyi ziyaret eden Vali Toros, öğretmenlerle de araya geldi.