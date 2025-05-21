Mersin Büyükşehir Belediyesinin, Hobi Parkı ve 68’liler Barış Ormanı’nda yaz öncesi bakım, yenileme çalışmalarıyla alanları yenileyerek vatandaşlara keyifli yaşam alanı sunduğu belirtildi.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının, kentin dört bir yanında bakım, yenileme ve peyzaj düzenleme çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Yıl boyunca sürdürülen bu çalışmaların, özellikle mevsim geçişlerinde daha yoğun bir tempoda yürütüldüğü, ekiplerin çalışma adreslerinden biri de Hobi Parkı ve 68’liler Barış Ormanı olduğu ifade edildi. Ekiplerin, çim biçme, budama, yabani ot temizliği, ilaçlama, sulama gibi rutin işlemleri titiz bir şekilde yürütürken, deforme olan kent mobilyalarını da kullanıma hazır hale getirerek yeni görünümüne kavuşturdu.

"Vatandaşlarımıza bir dokunuş sağladığımız için biz de mutlu oluyoruz"

Kurumun Proje Şube Müdürlüğü Birim Şefi ve Peyzaj Mimarı Şeniz İşcan Ateş, Hobi Park’ta bulunan ortak alanların yaza hazırlık için bakımlarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Budama, ot temizliği, bitkilerin değiştirilmesi gibi rutin işleri her zaman yaptıklarını belirten Ateş, "Bu sene maalesef bazı bitkilerimiz dondan dolayı hasar gördü. Hasar gören bitkilerimizi de fidanlık alanımızda bakıma aldık. Vatandaşlarımız da burada kendi bahçelerinin bakımlarını yaza hazırlık anlamında yapıyorlar" diye konuştu.

Barış Ormanı’nda yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Ateş, "Buradaki ağaçların ve peyzaj bitkilerinin budamaları yapılmakta. Bu budamalarda hem kuru dallar temizleniyor, hem de şekil veriliyor. Aynı zamanda çim biçme, zarar görmüş bitkilerin yenilenmesi de yapılan çalışmalar arasında. 68’liler Barış Ormanı’nda geçen senelerde peyzaj projeleri kapsamında yenileme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalar doğrultusunda, 22 bin metrekare alana otomatik sulama sistemi kuruldu. Çim serimi, bitki dikimleri yapıldı ve bordürlerimiz değiştirildi. Koşu yolunu yeniledik ve çift hat drenaj boruları döşeyerek üzerine çakıl serdik. İrmik serimi ile de koşu yolu tamamlandı"şeklinde konuştu.

Barış Ormanı’nın yapısı itibariyle pek çok sporcuya hitap ettiğini de sözlerine ekleyen Ateş, vatandaşların da yoğun olarak kullandığı adreslerden biri olduğunu sözlerine ekledi.