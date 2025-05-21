Mersin Büyükşehir Belediyesi, bir üniversite ile iş birliğiyle kadınlara yönelik kanser farkındalık eğitimi düzenledi. Etkinlikte, meme ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin belirtileri, risk faktörleri, erken teşhisin önemi ve korunma yöntemleri anlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi çağımızda en yaygın görülen hastalıklardan birisi olan kansere dikkat çekmek için, kadınlara yönelik kanser hastalığına yönelik bilgilendirme eğitimi düzenledi. Etkinlikte, kanser belirtileri, yaş gruplarına göre görülme sıklıkları, meme kanseri ve rahim ağzı kanseri başta olmak üzere çeşitli kanser türlerinin risk faktörleri, erken teşhisin önemi, korunma yolları ve tedavi süreçleri ele alındı.Seminerde, özellikle kadınları etkileyen kanser türleri ile ilgili kapsamlı bilgiler verildi.

"Kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarımız devam ediyor"

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe Sahil, kadınlara yönelik eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında son olarak kanser ve kanser türlerini kapsayan bir program gerçekleştirdiklerini söyledi. Sahil," Dezavantajlı mahallelerden, kırsal bölgede yaşayan kadınlardan ve bisikletli kadın topluluklarından oluşan bir gruba, kanser hastalığı ile ilgili eğitim düzenledik. Eğitimde, kanser türleri, kanseri önlemenin yolları, erken teşhisin önemi, evde kendi kendimize yapabileceğimiz kanser taramaları hakkında bilgilendirmede bulunuldu" şeklinde konuştu.

Etkinliğe katılan Meral Baş, kendisinin de 4. evre bir kanser hastası olduğunu ve bu eğitimlerin daha çok yaygınlaştırılması gerektiğini belirterek, "Etkinlik gayet güzeldi. Hocamız bizlere güzel bilgiler verdi. Erken teşhis hayat kurtarır. Kadınların kesinlikle her 6 ayda bir kontrole gitmesi gerekir"ifadelerini kullandı.