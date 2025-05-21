Mersin’in Erdemli ilçesinde öğrencilere çevre bilinci kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte özel eğitim öğrencileri fidan dikti, atık yağları sabuna dönüştürdü.

Erdemli Ertuğrul Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin özel eğitim öğrencileri, çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencileri ile birlikte çevre konulu iki farklı etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik kapsamında ilk olarak zeytin fidanlarını toprakla buluşturan öğrenciler, ardından evden getirdikleri atık yağları sabuna dönüştürdü.

Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alan Şefi Zeynep Dere, etkinliklerin öğrencilere çevre bilinci kazandırdığına dikkat çekerek, özel eğitim öğrencilerinin büyük bir istekle yaptığı bu çalışmalarla, ağaç sevgisi, doğayı koruma, işbirliği, sorumluluk alma gibi konularda da farkındalıklarının geliştiğini belirtti.

Okul Müdürü Mustafa Çetin ise "Özel eğitim öğrencilerimiz ile çocuk gelişimi ve eğitimi alanı öğrencilerimiz işbirliği içerisinde ’Yarınlarda izimiz olsun’ ve ’Dünyanın yağını eritiyorum’ başlıkları altında iki güzel çalışmaya imza attılar. Çevre bilinci temalı etkinliklerimiz öğrencilerimiz için oldukça verimli oldu" diye konuştu.

Öğrencilerin gün boyu süren etkinlikleri el boyama çalışmasıyla tamamlandı.