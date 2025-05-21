Mersin’in Erdemli ilçesinde bilim fuarlarının bu yıl 10 okulda gerçekleştirildiği bildirildi.

Son olarak ilçeye bağlı Arpaçbahşiş Mahallesi’ndeki Atatürk Ortaokulu’nda öğrenciler yapay volkandan çiçeklere yeni renk verilmesine, limon ile yazı yazmadan, aynalarla oyuna kadar birçok projeyi beğeniye sundu. Öğrenciler tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği fuarı Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu ile Belediye Başkanı Mustafa Kara da ziyaret ederek inceledi.

Okullarda yürütülen bilim fuarı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "İlçemizde bu yıl toplam 10 okulda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı desteklenmeye hak kazanmıştır. Her bir fuar, öğrencilerimizin emek ve özveriyle hazırladığı projelerle dolup taşmış, bilimsel merakın ve üretkenliğin ne denli güçlü bir potansiyel olduğunu bir kez daha göstermiştir" dedi.

Açıkyörük, "Atatürk Ortaokulu’ndaki bu fuarda da görüyoruz ki, öğrencilerimiz yaşadıkları çevreyi gözlemleyerek, toplumsal sorunlara bilimsel çözümler üretmeye çalışmış, teorik bilgilerini, fikirleriyle harmanlayarak somut projelere dönüştürmüştür. Bu süreçte sadece akademik değil, ekip çalışması, sorumluluk alma ve özgüven gibi birçok sosyal beceriyi de kazanmışlardır" diye konuştu.

Okullarda bilim fuarının devam ettiğini de dile getiren Açıkyörük, öğrencilerin bilimsel yetkinliklerini artırmaya yönelik her türlü çalışmayı desteklemeye devam ettiklerini de kaydetti.