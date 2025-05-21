Mersin’in Tarsus ilçesinde tek katlı bahçe evinde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi 594 sokak üzerinde bulunan bir bahçe içerisindeki tek katlı evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, evde kimsenin olmadığı anda elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı.H.Ö.’ya ait evden yükselen dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar durumu Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekiplerin müdahalesi ile alevler söndürüldü.

Yangında evde eşyaların birçoğu zarar gördü.