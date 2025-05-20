Mersin Merkez Yenişehir İlçesi Halk Eğitim Müdürlüğü , 2025 Aile Yılı münasebetiyle , Kursiyerlerin Aile Temalı eserlerini bir sergi ile sanatseverlerle buluşturdu.

Mersin Merkez Yenişehir İlçesi Halk Eğitimi Müdürlüğü'nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 "Aile Yılı" etkinlikleri kapsamında, ailenin toplumdaki hayati önemine vurgu yapmak amacıyla Şemsa Pozcu Kültür Evi'nde hazırladığı sergi törenle açıldı.

El sanatları teknolojisi, resim, giyim üretim teknolojisi, halkla ilişkiler ve reklamcılık, grafik tasarım ve fotoğrafçılık alanlarında görev yapan öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerlerin özverili iş birliğiyle hayata geçirilen sergi, "aile" temasını çeşitli sanatsal disiplinler aracılığıyla özgün bir şekilde, aile kavramına farklı perspektiflerden bakma imkânı sundu.

Serginin açılış törenine İl Millî Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş , İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Harun Üzer , Akdeniz İlçe Millî Eğitim Müdürü Saim Demir , Yenişehir İlçe Halk Eğitim Müdürü İbrahim Atar , Memur-Sen ve Eğitim Bir Sen 1 No'lu Şube Başkanı Ertuğrul Yıldız , Mersin Kent Tarihi Müzesi'nin Kurucusu Mustafa Erim , öğretmenler , kursiyerler ve sanatseverler katıldı.