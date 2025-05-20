Mersin Büyükşehir Belediyesince, öğrencilere sanal gerçeklikte afet eğitimi veriliyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı, öğrencilerin afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefleyen eğitim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde düzenlenen etkinlikte, öğrenciler sanal gerçeklik (VR) teknolojisiyle deprem anı deneyimi yaşıyor.

Deprem farkındalık etkinliğinde öğrenciler, sanal gerçeklik gözlüklerini takarak deprem anını birebir yaşarken, bu esnada yapılması gereken doğru davranışları uygulamalı olarak öğreniyor. Çök-kapan-tutun hareketi, deprem çantasının içeriği, iletişim kurma yöntemleri ve güvenli alanlara ulaşma gibi temel bilgiler, simülasyon eşliğinde aktarılıyor. Ortaokul ve üzeri sınıf düzeyindeki öğrenciler için eğitimler, haftanın iki günü Mercan 100. Yıl İklim ve Çevre Bilim Merkezi’nde uzman eğitmenler eşliğinde devam edecek.

"Çocuklarımızı afet konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz"

Afet İşleri Dairesinde görev yapan iç eğitmen Zeynep Sazan, sanal gerçeklik gözlüğüyle öğrencilere deprem anında neler yapmaları gerektiği konusunda temel uygulamalı bilgiler verdiklerini anlatarak, "Afet İşleri Dairesi Başkanlığı olarak çocukların bu tür durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak ve afet konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyoruz. İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle yapılan protokol kapsamında; okullarda da Mercan Bilim Merkezi’nde de sanal gerçeklik gözlüğü eşliğinde afet farkındalık eğitimlerini uygulamalı olarak yapmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depremleri sonrası bu konu hakkında daha fazla hassasiyet göstermemiz gerektiğini toplum olarak farkına vardık. Amacımız; afetlerden biri olan deprem anında, çocukların nelere dikkat etmeleri gerektiği konusunda temel bilgilere sahip olmalarını sağlamak" dedi.

"Deprem anını hissettik"

Sanal gerçeklik gözlüğünü deneyimleyen öğrencilerden Ayza Karaağaç, deprem anını hissettiklerini anlatarak, "İlk önce sanal gerçeklik gözlüklerimizi taktık. Sanal gerçeklik gözlüğüyle deprem çantasını hazırladık. Ondan sonra depremi yaşadık. Telefondan sinyal bulmaya çalıştık, düdük çalmayı denedik. En son sinyal gelince de mesaj gönderdik ve bizi kurtardılar. Hayatımda ilk defa deprem yaşadım. Çok heyecanlanmıştım. Amaç, deprem anında ne yapmamız gerektiğini öğretmekti ve oldu" diye konuştu.

Öğrencilerden Mehmet Ali Arslan da sanal gerçekli gözlüğüyle çok gerçekçi anlar yaşadığını ve çok heyecanlandığını anlattı. Arslan, "Deprem anında ne yapmamız gerektiğini öğretiyorlar. Bir deprem çantası olması lazım. Panik yapmadan bir mobilyanın yanına çök-kapan yapıp sarsıntının geçmesini bekledik. Sarsıntı geçtikten sonra çantayı açıp içinde neler olduğuna baktık. Telefondan sinyal var mı ona baktık, sinyal yoktu. Sinyal gelmesini bekledik, bizi duymaları için düdük çaldık. Sinyal geldikten sonra da bizi kurtardılar. Bunların hepsini sanal gerçeklik gözlüğünde yaşadım" ifadelerine yer verdi.