Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Organize Sanayi Bölgesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında imzalanan ’Mesleki İşbirliği Protokolü DAHİ Mersin Projesi’ adı altında meslek lisesi öğrenci ve öğretmenlerine ’Uygulamalı Yalın Üretim Eğitimi’ verildi.

Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Mersin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 35 öğretmenle. 40 öğrenci yaklaşık 5 ay süren eğitim sonunda edindikleri bilgilerle 14 farklı grup oluşturup saha uygulamaları gerçekleştirdi. Gruplar arasında düzenlenen yarışma sonunda kazanan gruplara ödülleri düzenlenen Mesleki Eğitimde Yalın Teknikler Ödül Töreniyle takdim edildi. Törene Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut da katıldı.

Yarışma sonunda Mentör Öğretmen Adnan Soysal rehberliğindeki Bilal Ağar ve Mehmet Şerif Garan birinci olurken, Mentör Öğretmen Hasan Satırlı rehberliğindeki Sümeyye Çakır, Binnur Yücel ve İlknur Teoman ikinci, Mentör Öğretmen Ülkü Fidancı rehberliğindeki Mahmut Takin ve Saleh Dabbah Albakar ise üçüncü oldu.

"Değişen hızlı dünyada insanın değeri azalmıyor"

Törenin açılışında konuşan MTSO Yönetim Kurulu Üyesi Gökben Gökbulut, Mersin’den tüm ülkeye örnek olma yolunda ilerleyen ’DAHİ Mersin Projesi’nin geldiği noktadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şehrin işbirliği içinde eğitim ve üretim alanında attığı vizyoner adımların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Gökbulut, kentteki Atölye1886, Model Fabrika gibi tüm öğren-dönüş merkezlerinin ’DAHİ Mersin Projesi’ hedeflerine sahip çıkan, somut katkılar sunan, üretime, eğitime, verimliliğe yön veren birer odak haline gelmesinin umut verdiğini söyledi. Sürekli yeşil dönüşüm, inovasyon, Endüstri 4.0 gibi kavramların konuşulduğunu belirtip, bu kavramları konuşurken temelinde insanın bulunduğunun unutulmaması gerektiğini vurgulayan Gökbulut, "O insan faktörü; kaliteli, nitelikli insan kaynağı hiçbir zaman yerini kaybetmeyecek. Kim ne derse desin, bu hızlı dönüşümde, insanın değeri azalmıyor, aksine değişen rollerle daha da güçleniyor. İşte DAHİ Mersin’in tam merkezinde de bu var. Öğrenen, dönüşen ve dönüşümle birlikte daha da değerli hale gelen insan" dedi.

Bu insan kaynağına en büyük yol gösteren öğretmenlerin de artık rollerinin değiştiğine işaret eden Gökbulut, sözlerini şöyle tamamladı: "Artık sadece bilgi aktaran değil, gençlerimizin zihninde dönüşüm başlatan, yol gösteren, ilham veren, mentör öğretmenler öne çıkıyor. Projemiz kapsamında Atatürk MTALile Mersin MTAL’den toplam 35 öğretmenimize ve 40 öğrencimize verilen yalın üretim eğitimleri, beklenenin de üzerinde başarılar getirdi. Elde edilen bu güzel sonuçlar üzerine, iki okul arasında keyifli ve öğretici bir yarışma düzenleme kararı aldık. Bu durum, projemizin başarıyla ilerlediğini ve aynı zamanda okullarımızın, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin bu hedefe gönülden sahip çıktığını göstermektedir. Bu sürece inanan, katkı sunan, destek veren; insanımıza ve gençlerimize inanan, güvenen herkese teşekkür ediyorum."