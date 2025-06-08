Mersin Büyükşehir Belediyesince, kurban kesim hizmetinin ardından 13 ilçede kesim alanlarında yürütülen temizlik ve ilaçlama çalışmalarıyla, çevre sağlığı korunurken, vatandaşların da temiz bir çevrede huzurlu bayram geçirmesi sağlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Mersin Merkez, Çamlıyayla, Erdemli, Mut, Gülnar ve Anamur ilçelerinde yer alan 6 mevcut mezbahaya ek olarak merkezde 4, Tarsus’ta 6, Erdemli’de 2, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ve Gülnar’da birer adet olmak üzere toplam 17 mobil kesim ünitesi ile vatandaşlara hizmet sundu. Kurban kesim hizmetinin ardından Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kesim alanlarının hijyeninin sağlanması için 13 ilçede temizlik ve ilaçlama çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Ekipler, çevre kirliliği ve sinek, haşere, larva gibi vektör kaynaklı sorunları önlemek amacıyla kapsamlı çalışma gerçekleştiriyor.

Mobil kesim üniteleri çevresinde arazözlerle tazyikli su ile yıkama işlemleri yapılırken, aynı zamanda çöp konteynerlerinde ilaçlama ve temizlik çalışmaları da gerçekleştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi her Kurban Bayramında olduğu gibi bu bayramda da hem çevre sağlığını korudu hem de vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini sağlıyor.

"Vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında görev yapan ilaçlama birim şefi Zeynep Gizem Uygun, temizlik ve ilaçlama çalışmaları hakkında bilgi vererek, "Kentimizin tamamında deneyimli personellerimiz ve araçlarımızla çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kurban Bayramında da vatandaşlarımız rahat bir bayram geçirsin diye çöp konteynerleri, mobil kesim alanları ve özellikle problem teşkil edecek bütün alanlarda temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda rahat olsunlar" dedi.

Vatandaşların kendilerine ’Alo 185’ hattı üzerinden ulaşabileceğini belirten Uygun, "Vatandaşlarımız herhangi bir problemle karşılaşırsa ekiplerimiz anında müdahale ederler. Temizlik personelimiz ve arazözlerimizle sahadayız. Çöp konteynerleri düzenli olarak yıkanıyor. Mobil kesim ünitelerimiz de yıkanıyor. Vatandaşlarınızın özellikle kurbandan kalan atıkları ağzı sıkıca kapatılmış poşetlere koyarak çöp konteynerlerine atmaları, koku ve haşere oluşumunun önüne geçmesini sağlayacaktır. Bu konuda herkesten destek bekliyoruz. Bize bu konuda yardımcı olurlarsa daha temiz ve düzenli bir çevrede yaşamış oluruz" diye konuştu.