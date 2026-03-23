Mersin'in 2 ilçesinde uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan operasyonlarda 4 şahıs yakalandı 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin ve Bozyazı Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bayramda da çalışmasını sürdürdü. Ekiplerin çalışmasında uyuşturucu madde satıcısı S.Ş. Anamur'da Z.A. ise Bozyazı ilçesinde belirlendi. Belirlenen şüphelilerin adreslerine operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu madde satışı yapan 2, kullanan 2 olmak üzere 4 şahıs yakalandı. Yapılan aramalarda farklı miktarlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri yapılan 4 şüpheliden S.Ş. ile Z.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Diğer 2 şüpheli hakkında ise uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.