Mersin'in Anamur ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Anamur Cuhmuriyet Başsacvılığı koordinesinde il ve ilçe jandarma komutanlığı ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli S.Ş.(26) belirlenerek adresine baskın yapıldı. Evde yapılan aramada çeşitli miktarlarda çeşitli miktarlarda kokain, bonzai ve uç olarak tabir edilen uyuşturucu ile uyuşturucu madde üretimi ve kullanımını sağlayan çeşitli malzemeler ele geçirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paranın da ele geçtiği operasyona şüpheli S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmada ifadesi alınan şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.