Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , " Çocuklu ailelerde aile dostu vergi politikasına geçilmeli ve gelir vergisi memurlar için yüzde 15'e sabitlenirken, evliler için yüzde 2,5, her çocuk için 2,5 düşürülerek dolayısıyla 3 çocuk olduğunda toplam 10 puan vergi indirimi aşağı çekilmeli" dedi.

Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız , yaptığı yazılı basın açıklamasında , 8. Dönem Toplu Sözleşme'nin ekonomik tartışmaların gölgesinde yapılan bir toplu sözleşme olacağını ifade ederek amaçlarının emekçilerin milli gelirden düzgün pay alması olduğunu kaydetti. Toplu sözleşme dönemine giderken özellikle kadın ve çocuklara ilişkin bazı taleplerinin olduğunu söyleyen Yıldız , 2025 yılının Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "Kamu görevlerine yönelik 10 başlıkta taleplerimiz diye Aile Bakanıyla yaptığımız görüşmede de Çalışma Bakanıyla yaptığımız diplomaside de kamuoyuna yönelik yaptığımız açıklamalarda da ifade ettiğimiz bazı hassas noktalar söz konusu. Bunları toplu sözleşme masasına da taşımış olacağız" dedi.



"Kazanımları revize etmek ve güçlendirmek gerekiyor"

Çocuklu ailelere yönelik verilen teşvikleri değerlendiren Yıldız , 0-6 yaş aralığındaki çocuğa aylık 506 lira, 6 yaştan büyük çocuğa da 253 lira aylık çocuk yardımı ödendiğini hatırlattı. Yalçın, alınan kazanımların bazen zamana yenik düştüğünü söyleyerek, "Onun için kazanımları revize etmek ve güçlendirmek gerekiyor. 2025'ten önce doğan 3 çocuk için toplam ödenen rakam bu. Az önce ifade ettiğim rakamlara bakarsanız 3 çocuk için toplam ödenen rakam bin lirayı ancak buluyor. 2025'ten sonra doğan çocuklar için ‘Aile Yılı' kapsamında bir adım atıldı. Bu kıymetli diye baştan ifade ettim. Onun için birinci çocuk için tek seferlik 5 bin liralık bir ödeme yapılacağı ifade edildi. İkinci çocuk için 5 yaşına kadar her ay bin 500 lira, üçüncü çocuk ve sonraki çocuklar için 5 yaşına kadar her ay 5 bin lira ödeme yapılacağına ilişkin düzenleme yapıldı. Rakamlar ileride güncellenir, şartlara göre arttırılır ama meselenin görülmüş olması açısından son derece önemli. Çünkü nüfus oranı düşüyor" şeklinde konuştu.



"Çocuk sayısına göre ilave yardımlar yapılmalı"

Toplu sözleşme masasında çocuk sayısına göre teşvikleri artırmak için gayret edeceklerini sözlerine ekleyen Yıldız , şu ifadelere yer verdi:

"2025'te doğan her çocuk için 5 bin lira teşvik, ikinci çocuğa 5 yaşına kadar bin 500, üçüncü çocuk ve sonrası için de 5 yaşına kadar her ay 5 bin lira aileye yardım yapılacak olması önemli bir adım. Fakat bunu tam söylerken az önce ifade ettiğim yani 2024'te doğmuş, daha öncesi doğmuşlar için birinci çocuğa 506, öbürüne 253, diğerine 253, toplasan 3'üne bin lira etmeyen bir rakam var. Çocuk teşvikini de sembolik sadece okula giderken bir günlük beslenmesine koyacağınız para verip, onu da çocuk yardımı diye ifade ediyoruz. Bu çok sağlıklı bir durum değil. Yine eş ve aile yardımının düzenlenmesi, arttırılması gerekiyor. Çünkü çocuk bakımı hakikaten maliyetli bir iş bez parasından ek gıda takviyesine varana kadar, bu anlamda ailelerin zorlanmaması gerekiyor."



"Çocuk sayısına göre ilave yıpranma verilerek özendirme yapılmalı"

Teşvikler boyutuyla prim desteğine emeklilik sisteminde de ihtiyaç olduğunu belirten Yıldız , "Çocuk sayısına göre ilave prim gün sayısı yani yıpranma dediğimiz, memurlara yıpranma dediğimiz bu anlamda prim gün sayısında bir özendirme yapılmalı. Birinci çocuk için 120, ikinci çocuk için 243 çocuk ve üçüncü çocuk ve sonrası için 360 gün olarak yıpranma olarak emekliliğinde bir düşüş yapılması, gün sayısı olarak düşülmesi gerekiyor. Bu açıdan bunu önceden ifade etmiştik. Her çocuk için 2 yıl yaş indirimi yapılmalı diye de o süreçte cümle kurmuştuk zaten. Şimdi aile konusunu önemsiyorsak, aile dostu bazı politikalara ihtiyaç var. Yani Anadolu'da derler ki ‘guru guruya gurbanın olayım' derler. Yani uzaktan güzelleme yaparak aile olacak bir şey değil. Konuya hakikaten sahici dokunuşlara ihtiyaç var" değerlendirmesinde bulundu.



"Memurlar için vergi yüzde 15 olarak sabitlenmeli, her çocuk için yüzde 2,5, 3 çocuk için yüzde 10 vergi indirimi yapılmalı"

Gelir vergisi konusunda memurların şikayetçi ve mağdur olduklarını söyleyen Yıldız , "Yüzde 15'e gelir vergisi sabitlensin diyoruz. Yüzde 20, yüzde 27, yüzde 35, dolayısıyla bir yerden verdiğini diğer taraftan geri çeken bir vergi sistemi var. Özellikle çocuklu ailelerde aile dostu vergi politikasına geçilmeli ve gelir vergisi memurlar için yüzde 15'e sabitlenirken, ilave olarak evliler için yüzde 2,5, her çocuk için 2,5 düşürülerek, dolayısıyla 3 çocuk olduğunda toplam 10 puan vergi indirimi aşağı çekilmeli" açıklamasında bulundu.

Yıldız , memurların çalışma saatlerinde de düzenleme yapılması gerektiğini sözlerine ekleyerek, çalışma saatinin 32 saate düşürülmesi gerektiğini ve çalışma gününün de 4 güne indirilmesi gerektiğini aktardı. Yıllık izinlerin de çocuk sayısına göre düzenlenmesi gerektiğine dikkati çeken Yalçın, "Yıllık izin sürelerinde çocuk sayısına göre ilave gün eklenmeli. Mesela birinci çocukta diyelim. Artı 5, ikincide artı 10, üçüncüde artı 15 şeklinde yıllık izninde gün eklemesi yapılması gerekir ki kadınların bu anlamda teşvik edilmesi önemli" diye konuştu.



"Analık izin süreleri 52 haftaya çıkarılmalı"

Yıldız , kadınlara yönelik esnek çalışma modeline ihtiyaç olduğunu söyleyerek, "Analık izin süreleri konusunda 8 artı 8, 16 haftalık bir süre var. Bunun 52 haftaya çıkarılması gerekiyor. Bu konuda Kamu Denetçiliği Kurumu'nun da bu yarı zamanlı çalışmayla ilgili kararı var, tavsiye kararı var. Uzatılmadan hem izin süreleri hem de yarı zamanlı çalışmayla ilgili adım atılsın istiyoruz" ifadelerini kullandı.



"Birinci yıl 3 saat, ikinci yıl bir 1,5 olacak şekilde 2 yıl süt izni olmalı"

Toplu sözleşmede bir diğer taleplerinin annelere süt izni verilmesi olduğunu sözlerine ekleyen Yıldız , "10 bin gösterge rakamı her çocuk için en az 10 bin lira doğum yardımı yapılmalı diyoruz. Süt izni süreleriyle ilgili kamuda en önemli başlıklardan birisi bu. Bazı kurumlarda mesela öğretmenler zorlanıyor, izin alınamıyor. Onun için kamuda çalışan kadınların süt izni konusunu çeşitli vesileyle gündeme getiriyoruz ve birinci yıl 3 saat, ikinci yıl bir 1,5 olacak şekilde süt izni 2 yıl olmalı diye özenle altını çiziyoruz bu konunun" değerlendirmesinde bulundu.



"Anayasada aileye ilişkin hükümler ‘aile karı kocadan oluşur ve ailenin temeli evliliktir' olarak değişmeli"

Yıldız , aile yapısının bozulmamasına yönelik düzenlemeler yapılmasını ve anayasada kanun değişikliğine giderek güvence altına alınması gerektiğini söyleyerek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çünkü 2001'de yapılan değişiklikle anayasada bu konuda aileye ilişkin hükümlerde 'eşlerden oluşur' diye bir hüküm ortaya konuldu. Aile eşlerden değil, kadın erkekten oluşur. Ailenin temeli birliktelik değil, ailenin temeli evliliktir. Eğer öbür türlü yaparsanız uzun vadede LGBT tartışmalarının daha da harlanmasını ve onların bu anlamda yolunun açılmasını sağlamış olursunuz. Dolayısıyla Avrupa'daki gibi sapkın akımların daha da boy atmasına fırsat verirsiniz. Onun için anayasal güvencede aile kavramı güvence altına alınmalı ve o hükümde değişiklik yapılsın diye şu an imza kampanyamız devam ediyor. Yani aile karı kocadan oluşur ve ailenin temeli evliliktir, ‘Eşlerden oluşur, birlikteliktir' değil. Bu açıdan bunun güvence altına alınması kısmı önemli."



"Refah payı konusunu ısrarla zorladık bundan öncekilerde, yine zorlayacağız"

Başkan Yıldız , 8. Dönem Toplu Sözleşme'de sendikalarla işveren arasında ihtiyaçla imkan arasında bir karşılıklı müzakere süreci olduğunu ve mümkün olan neyse onu masadan onu almaya çalışacaklarını kaydederek, "Merkez Bankası diyor ki 2026'da enflasyon hedefim şu, 2027'de de bu. O bunun üzerinden geliyor, biz diyoruz ki bu sağlıklı bir yaklaşım değil. Niye? Geriye dönüp baktığınızda en az 10-15 yıl içerisinde Merkez Bankasının enflasyon hedefi tutmuş mu diye baktığınızda neredeyse tuttuğu yıl yok. O zaman enflasyon hedefi tutmuyorsa siz onun üzerinden amel ederseniz. Bunun için ilave refah payı konusunu ısrarla zorladık bundan öncekilerde, yine zorlayacağız. Yani enflasyon farkı verilmesini toplu sözleşme kararı olarak karar altına alıyoruz. Hüküm altına alıyoruz ama enflasyon farkını siz 6 ay gecikmeli verdiğinizde çalışanın alım gücünü düşürmüş oluyorsunuz. İlk 2 aydan birinci 6 ayda aldığı zam gitti. Enflasyon rakamları açıklandı, gitti. Son o 4 ay içerisinde siz alım gücünü düşürüyorsunuz. Yani kişi 4 ay zarar ediyor" dedi.