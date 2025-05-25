MHR GYO’nun hayata geçirdiği QFlats projesinin işbirliği töreni Quick Tower’da gerçekleşti. Kurtköy’de yükselecek 347 konutluk projede temel atma töreni ise 28 Mayıs’ta yapılacak. Alanlarının lider markalarıyla kurulan güçlü konsorsiyum, projeye güven ve kaliteyi aynı anda taşıyor.

QC İnşaat’ın MHR GYO ile hayata geçirdiği QFlats projesi, Quick Tower’da gerçekleşen törenle kamuoyuna tanıtıldı. Kurtköy’de yükselecek olan proje, deprem mühendisliği analizleri, bina tamamlama sigortası ve kurumsal denetim süreçleriyle desteklenen öncü bir iş birliği modeli sunuyor. Gayrimenkul geliştirmesini MHR GYO, inşaat müteahhitliğini ise Türkiye’nin köklü firmalarından Tepe İnşaat üstleniyor. Deprem teknik analizleri Allianz Teknik, bina tamamlama sigortası Quick Sigorta, Quick Sigorta adına proje koordinasyonu QC İnşaat tarafından yürütülürken, inşaat tüm riskler ve sorumluluk sigortaları ise Corpus Sigorta tarafından sağlanıyor. Proje yönetimi Entegre Proje Yönetim, mimari tasarımı ise Tago Architects tarafından gerçekleştiriliyor.

"Güvence sunduğumuz projelerle Ordu’dan Ankara’ya kadar depreme dayanıklı yapılar için çalışıyoruz"

Atılan imzaların bir yapı projesinde nçok daha fazlasını temsil ettiğini ifade eden Maher Holdin CEO’su Levent Uluçeçen, "Sadece bir konut projesi başlatmıyoruz; aynı zamanda geleceğimiz için bir sorumluluk üstleniyoruz. QFlats, güvenli ve sürdürülebilir yaşam alanları üretme vizyonumuzun bir yansıması. Bu vizyonu yalnızca QFlats’te değil; Türkiye’nin dört bir yanında, bina tamamlama sigortası teminatıyla destekleyeceğimiz projelerde de uygulamayı hedefliyoruz. Yapımı başka firmalarca üstlenilen ama bizim güvence sunduğumuz projelerle Ordu’dan Ankara’ya kadar depreme dayanıklı yapılar için çalışıyoruz.

Çünkü biz inanıyoruz ki, güvenli konut yalnızca bir mühendislik meselesi değil; aynı zamanda kurumsal bir güven modeliyle desteklenmesi gereken toplumsal bir sorumluluktur. Bina tamamlama sigortası gibi hayati bir güvencenin QFlats gibi projelere entegre edilmesi, hem sektörün hem toplumun dönüşümüne katkı sağlıyor. Bu modeli yaygınlaştırmak sadece bizim değil, tüm sigorta sektörünün ortak görevi" değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye’nin konut üretim süreçlerini daha güvenli hale getirebiliriz"

QFlats’ın doğrudan bir kentsel dönüşüm projesi olmadığını belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Hem güvenli konut üretimi hem de ön ödemeli konut satış süreçlerinde örnek alınması gereken bir modeldir. Bina tamamlama sigortası yalnızca bir poliçe değil, bütünsel bir güvenlik ve denetim sistemidir. Doğru proje yönetimi, sağlam teknik altyapı, güvenilir finansal analiz ve şeffaf mimari süreçlerle birlikte çalışır. Bu yaklaşım; yükleniciden yatırımcıya, konut alıcısından kamuya kadar tüm tarafların haklarını ve sorumluluklarını koruyan bir yapıyı ifade eder. Türkiye’de bu modeli hayata geçiren ilk sigorta şirketiyiz. Aynı zamanda uzun süredir dile getirdiğimiz gibi, biz inanıyoruz ki depremin sigortası kentsel dönüşümdür; kentsel dönüşümün sigortası ise bina tamamlama sigortasıdır. Kentlerimizi dirençli yapılarla buluşturmak zorundayız. Tüm sigorta sektörünün katılımıyla bu modeli yaygınlaştırarak, Türkiye’nin konut üretim süreçlerini daha güvenli, daha denetlenebilir ve sürdürülebilir hale getirebiliriz" diye konuştu.

"QFlats, bilinçli adımların ve uzun vadeli vizyonun sonucudur"

"Deprem, rüzgar ya da yağmur kadar doğal bir olay" diyen Allianz Teknik Direktörü Ceyhun Eren, sözlerine şöyle devam etti:

"Mesele, bu doğallıkla nasıl yaşayacağımızı bilmekte. Bugün artık depremle yaşamanın bilincindeyiz. Önemli olan, yapıların güvenliğini bilimsel yöntemlerle test etmek ve bu güvenliği belgeleyebilmektir. Allianz Teknik olarak QFlats projesinde daha ilk adımdan itibaren risk mühendisliği perspektifini tasarım ve uygulama sürecine entegre ettik, deprem performans analizlerini gerçekleştirdik. Güvenli tasarımın, doğru uygulanmış mühendislik çözümlerinin ve sürdürülebilirliğin önemini anlatmak için buradayız. QFlats, bilinçli adımların ve uzun vadeli vizyonun sonucudur. Biz de Allianz Teknik olarak, bilinçli adımların güvenli yapılar ve dayanıklı şehirler inşa edeceğine inanıyoruz. Türkiye’nin ilk ve tek akredite deprem laboratuvarı olarak bu projede yer almak bizim için teknik kadar toplumsal bir sorumluluk anlamı da taşıyor."

"QFlats, titizlikle uyguladığımız yüksek standartlı projelerden biri olacak"

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğunu ve Türk milletinin bu gerçekle yaşadığını aktaran Tepe İnşaat Strateji ve İş Geliştirme Direktörü Vedat Köse, "Bu nedenle geliştirdiğimiz tüm projelerde, tasarımdan uygulamaya kadar her aşamada maksimum hassasiyet gösteriyoruz. Quick Tower gibi önemli bir projede hem müteahhit hem proje koordinatörü olarak edindiğimiz deneyimin ardından, QFlats’te de paydaş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İstanbul’dan Ankara’ya, yurt dışındaki projelerimize ve özellikle endüstriyel tesislere kadar, yürüttüğümüz tüm işlerimizde güvenlik, sürdürülebilirlik ve regülasyonlara uyum temel prensiplerimizdir. QFlats da bu yaklaşımımızın en güncel örneklerinden biri olacak" ifadelerini kullandı.

"Biz, projeyi sadece inşa eden değil, süreci yöneten, denetleyen ve tüm taraflara güven sunan bir model kurduk"

Güçlü markaların bir araya geldiğinde ortaya çok daha güçlü bir işbirliği çıktığını söyleyen Maher Holding İcra Kurulu Başkan Vekili Gökay Erdemoğlu,

"Bugün burada bunun örneğini yaşıyoruz. Başından itibaren projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Başta kendimiz yaparız mı diye düşündüğümüz işler, profesyonel çözümlerle çok daha doğru bir yapıya evrildi. Tepe İnşaat gibi köklü ve itibarlı bir şirketle çalışmak, Allianz Teknik’in mühendislik denetimleriyle desteklenmek, Entegre Proje Yönetim gibi bir yapıyla süreci yönetmek bu işin hem kalitesini hem güvenini yükseltti. Türkiye’de yaklaşık 425 bin müteahhit var. Ne yazık ki büyük bir kısmı bu işi yeterli uzmanlık ve vizyonla yapmıyor. Oysa biz, projeyi sadece inşa eden değil, süreci yöneten, denetleyen ve tüm taraflara güven sunan bir model kurduk" dedi.

"Performans analizleri Allianz Teknik gibi sektörün öncüsü bir kurum tarafından gerçekleştirildi"

QFlats projesinin MHR GYO olarak gayrimenkul geliştirme vizyonlarının sahada karşılık bulduğu ilk proje olduğuna değinen MHR GYO Genel Müdürü Nurkan Kaçmaz, "Bu projede, Tepe İnşaat gibi Türkiye’nin saygın müteahhitlerinden biriyle çalışıyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Aynı zamanda deprem performans analizleri Allianz Teknik gibi sektörünün öncüsü bir kurum tarafından gerçekleştirildi. Proje henüz geliştirme aşamasındayken bina tamamlama sigortasının entegre edilmiş olması, hem projeye olan güvenin hem de sektördeki kurumsal iş birliğinin güçlü bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye standartlarının ötesinde bir iş yapıyoruz"

Projenin sadece kağıt üzerinde değil uygulama aşamasında da dünya standartlarına göre şekillendirildiğini söyleyen QC İnşaat Genel Müdürü Emin Murat Kan, "Tago Architects’in mimari tasarımları, Allianz Teknik’in deprem mühendisliği desteğiyle tasarımımızın güvenliği en üst düzeyde test edildi. Uygulamada ise Tepe İnşaat gibi saygın bir müteahhit ile ilerliyoruz. Entegre Proje Yönetim’in denetim süreçleri, Quick Sigorta bina tamamlama sigortası ve Corpus Sigorta’nın önleyici sigortacılık süreçleriyle bu projeyi Avrupa standartlarında bir referans noktası olarak görüyoruz. Türkiye standartlarının ötesinde bir iş yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

"Kentsel dönüşüm projelerinde güven sorununu çözmek sektörün tamamı için fayda üretir "

Quick Sigorta Genel Müdürü Eyüp Özsoy, 2018’den bu yana bina tamamlama sigortasıyla bu projelerde yer almaya çalıştıklarını kaydederek, "Henüz proje başlamadan sigorta güvencesiyle yola çıkmak, yalnızca yatırımcıyı değil; ön ödemeli satış yapan projelerde alıcıyı ve sürecin bütününü güvence altına almak anlamına gelir. Ön ödemeli konut satışlarında ve kentsel dönüşüm projelerinde güven sorununu çözmek, sadece bireysel tüketiciler ve hak sahipleri için değil; yapı sektörünün tamamı için fayda üretir. QFlats gibi projeler, bu yaklaşımın somut ve uygulanabilir karşılığıdır. Quick Sigorta olarak bu süreçte öncü olmaktan ve bina tamamlama sigortasını yalnızca bir teminat aracı değil; sistem, süreç ve güven yönetimi olarak tanımlamaktan gurur duyuyoruz" dedi.

Öte yandan, 28 Mayıs’ta atılacak olan temel ile başlayacak projenin teslim işlemi 2027 yılında gerçekleştirilecek.