Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi marketlere yönelik haksız fiyat artışı, fiyat etiketi denetimleri yapılırken, Ramazan ayı boyunca süren denetimlerde 90 firmaya toplamda 611 bin TL para cezası kesildi.

Manisa'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi Ticaret Bakanlığı'na bağlı Manisa Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından başta zincir marketler olmak üzere, kafe, restoran ve fırınlara yönelik haksız fiyat artışı, fiyat etiketi denetimleri düzenlendi. İl genelinde gerçekleştirilen denetimlerde ekipler market raflarında belirtilen fiyatları kontrol ederek kasadaki ödeme sırasında fiyatların etiket fiyatıyla uygunluğunu denetledi. Özellikle gıda ürünlerini sepetlerine dolduran Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kasada karşılarına çıkan fiyatları tek tek kontrol ederken, etiket fiyatıyla kasa fiyatı tutmayan ürünlere yönelik yaptırım uygulandı. Ramazan ayı boyunca devam eden denetimlerde 90 firmada 154 ürünle ilgili tespit edilen uygunsuzluk dolayısıyla toplamda 611 bin TL idari para cezası kesildi.

Denetimleri süreceğini belirten Manisa Ticaret İl Müdürü Haydar Aydemir, 'Bakanımızın talimatları doğrultusunda Manisa il genelinde marketlerimizde, fırınlarda, kafe, restoranlarda fiyat etiketi, fiyat menü ve haksız fiyat artışı denetimlerimiz tüm ticaret il müdürlüğü ekiplerimizce Ramazan ayında ve şu bayrama yaklaştığımız bugünlerde devam ediyor. Bu denetimler kapsamında 154 firmaya aykırılık bulunduğu için 611 bin lira civarında idari para cezası uygulanmıştır. Haksız fiyat artışı ve fiyat etiketi denetimlerimiz yıl boyunca devam edecektir' dedi.