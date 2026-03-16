Kepez Belediyesi'nin Dokumapark ve Kent Meydanı'nda düzenlediği Ramazan etkinlikleri, her akşam renkli görüntülerle devam ediyor. Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen 'Yörükler Gecesi', Yörük kültürünü yansıtan gösteriler ve türkülerle vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Kepez Belediyesi'nin Ramazan ayı boyunca düzenlediği etkinlikler, vatandaşlara hem geleneksel hem de eğlenceli anlar yaşatıyor. Dokumapark ve Kent Meydanı'nda düzenlenen Ramazan etkinlikleri her yaştan Antalyalıyı bir araya getiriyor. Ramazan etkinlikleri kapsamında Kent Meydanı'nda 'Yörükler Gecesi' düzenlendi. Gecede kaşık oyunlarıyla zengin Yörük kültürü doyasıya hissedildi. Boynunda poşusu, ayağında şalvarıyla sahneye çıkan sanatçılar ve folklor ekipleri, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden büyük alkış aldı. Gecede sahne alan Serikli İkizler de söyledikleri türkülerle izleyicilere adeta müzik ziyafeti sundu. Katılımcılar, geleneksel oyunlarla doyasıya eğlenirken Anadolu'nun türkülerle yoğrulmuş ezgileri geceyi sarıp sarmaladı. Gönüllerin bir olduğu, kültürel değerlerin yeniden hayat bulduğu gece, Ramazan etkinliklerine ayrı bir renk kattı. Geceye katılan Antalya Yörük Türkmen Gençliği Derneği Başkanı Ömer Köroğlu da, Yörük kültürünü Ramazan ayında Antalyalılarla buluşturan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'e teşekkür etti. Kent Meydanı'ndaki programda gerçekleştirilen illüzyon gösterisi de minik izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi. Sahnedeki renkli ve şaşırtıcı gösteriler çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.

Konser izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı

Ramazan etkinlikleri kapsamında Dokumapark'ta sahne alan Kepez Kent Orkestrası da verdiği konserle izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Konserin ardından sahnelenen Hacivat ve Karagöz gösterisi ise özellikle çocuklardan büyük ilgi gördü. Geleneksel gölge oyunu, minik izleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Dokumapark ve Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliklere Kepez Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.