Kepez Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Mozaik Sempozyumu, başladı. 'Annelerin Sabrıyla Taşların Dili' temasıyla gerçekleştirilen sempozyum, sanatseverleri Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi'nde bir araya getirdi.

Taşların dili Kepez'de hayat buldu. Kepez Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Uluslararası Mozaik Sempozyumu dünyanın farklı ülkelerinden birçok sanatçıyı Dokumapark'ta ağırlıyor. Modern Sanatlar Galerisi'nde sabırla işlenen taşlar, renklerin büyüsüyle taşların diliyle sanatseverlere etkileyici bir görsel anlatı sunuyor. 2 Mayıs Cumartesi günü kapılarını açan sempozyum, Meksika'dan İtalya'ya, Rusya'dan Hollanda'ya uzanan geniş bir coğrafyadan sanatçıları Kepez'de bir araya getirdi. Farklı kültürlerin taş ve mozaik üzerinden kurduğu ortak dil, daha ilk günden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Küratörlüğünü Rabia Alagöz'ün üstlendiği organizasyonda sanatçılar, eserlerini yalnızca sergilemekle kalmayıp üretim süreçlerini de izleyicilerle paylaşıyor. Taşın en yalın halinden başlayarak sabırla şekillenen mozaikler, galeride adeta birer hikayeye dönüşüyor. Akademisyenlerin de yer aldığı etkinlik, sadece sanatsal üretimi değil, bilgi ve deneyim paylaşımını da ön plana çıkarıyor. 24 Mayıs'a kadar devam edecek sempozyum süresince ziyaretçiler, hem sanatçıların çalışma süreçlerini yakından gözlemleme hem de ortaya çıkan eserleri inceleme fırsatı bulacak. Sempozyum kapsamında yapılan eserler 10 Mayıs'ta saat 14.00'da açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sempozyum etkinlikleri 24 Mayıs'a kadar devam edecek.

Uluslararası konuklar

Rodrigo Garcia, Girgis Mickail, Mireille Elkess Youhanna, Xenia Samokina, Ekatarina Shmorgun, Suzanne Blom, Darya Zharikova gibi uluslararası isimlerin yanı sıra Türkiye'den Sibel Akbaba, Gülçin Sökücü, Duygu Özkan, Meltem Yalçıkaya Temel, Ceren Karabaki, Emine Öztürk, Metin Katarcı, Nedret Yıldırım Demir gibi birçok değerli sanatçı yer alıyor. Sempozyuma Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Zaimoğlu, Doç.Dr. Işılay Konak, Tunus- Sfax Yüksek Sanatlar ve Zanaatlar Enstitüsü Ögr. Gör. Hana Krichen, Akdeniz Üniversitesi'nden Havva Çetin, Başak Serçe, Hüsna Ela Akbulu ve Gülhan Özdemir gibi akademisyenlerde bilgi ve deneyimlerini sanatseverlerle paylaşıyor.