Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Mersinden Kadın Kooperatifi iş birliğinde yürütülen 'Evimiz Atölye' projesi, çevre duyarlılığı ile kadın emeğini bir araya getirerek dikkat çeken bir dönüşüm hikayesi oluşturuyor.

Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü koordinasyonunda sürdürülen projede, tekstil sektöründe atık olarak değerlendirilen malzemeler geri dönüşüm sürecinden geçirilerek yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Kadınların üretim gücüyle şekillenen bu süreç, hem doğal kaynakların korunmasına katkı sağlıyor hem de kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha aktif rol almasına imkan tanıyor.

Mersinden Kadın Kooperatifi Tekstil Şube Müdürü Gülten Çavuş, projenin yaklaşık 5 yıldır sürdürülen 'Evimiz Atölye' çalışmalarıyla temellendiğini belirterek, başlangıçta firmalardan piyasaya sürülmeyen çorapların toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını söyledi. Süreç içerisinde tekstil atıklarından elyaf üretimi fikrinin ortaya çıktığını ifade eden Çavuş, 'Çünkü çok fazla atık değerlendirilmeden çöpe gidiyordu' dedi.

Çukurova Kalkınma Ajansına sunulan projenin kabul edilmesiyle üretimin hız kazandığını kaydeden Çavuş, 'Gelen atığa göre günde ortalama 200 kilogram elyaf üretebiliyoruz. Makinelerimizi kurmamızın üzerinden yaklaşık 1,5 ay geçti. İlk etapta deneme yanılma sürecimiz oldu. Hangi malzemeden daha iyi elyaf elde edileceğini bu süreçte öğrendik. Elyaf üretimine uygun olmayan atıkları ise minder yapımında değerlendiriyoruz' diye konuştu.

Projenin yalnızca çevresel değil, sosyal ve ekonomik faydalar da sağladığını vurgulayan Çavuş, kadın emeğinin daha görünür hale gelmesiyle birlikte katılımcıların kazançlarının artacağını belirtti.

Proje kapsamında verilen eğitimlerle katılımcılara çevre dostu yaşam alışkanlıkları da kazandırılıyor. Su tasarrufu ve sürdürülebilir yaşam bilincinin yaygınlaştırılmasının hedeflendiğini ifade eden Çavuş, atıkların yeniden değerlendirilmesinin özellikle yeni nesiller açısından önemli bir farkındalık oluşturduğunu dile getirdi.

Çavuş, 'Amacımız hem su tasarrufu sağlamak hem çevre kirliliğini önlemek hem de ekonomiye katkı sunmak. Katılımcılara tasarruflu su kullanımı ve çevre dostu yaşam konusunda eğitimler veriyoruz. Bu proje, atıkların dönüşümle yeniden ekonomiye kazandırılmasını anlatmak açısından yeni nesil için büyük bir destek' ifadelerini kullandı.