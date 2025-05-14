Keçiören Belediyesi tarafından Engelliler Haftası dolayısıyla engelli bireyler için off-road turları düzenlendi.

Keçiören Belediyesi tarafından 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda "Her Dilde Sevgi Festivali Piknik Etkinliği" düzenlendi. Etkinlikte özel gereksinimli bireyler, Keçiören Belediyesi önünde bir araya gelen Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Kulübü (ANDOFF) üyelerine ait off-road araçlarıyla konvoy halinde piknik alanına götürüldü. Piknik yapan engelli bireyler için aynı zamanda mesire alanı içindeki orman yolunda da off-road turları düzenlendi. Oyun havaları eşliğinde oynayan özel gereksinimli bireyler ve aileleri, lunaparkta dağ kızağına bindi. Festivalde yüz boyama etkinliği, palyaço gösterisi, halat çekme yarışı ve hediye çekilişi gibi birçok aktivite gerçekleştirildi.

"Özel gereksinimli bireylerimizin ve ailelerimizin hizmetindeyiz"

Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, "Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mesut Özarslan’ın sizlere çok selamı var. Bildiğiniz üzere belediyemizde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Müdürlüğü kuruldu. Bu daha bir başlangıç. Keçiören’de daha önce farkına varılmayan kardeşlerimize başkanımızın öncülüğünde dokunuyor, onların yanında yer alıyoruz. Bildiğiniz gibi hepimiz birer engelli adayıyız. Başkanımızın oluşturduğu bu bilinçle her zaman yanınızdayız. Belediye başkanımızın tabiriyle ‘Biz sizlere baş olmaya gelmedik, hizmetkar olmaya geldik’ diyoruz" dedi.

Etkinliğe Keçiören Belediyesi CHP Grup Başkanvekili Hakan Ataoğlu, Ankara Doğa Sporları ve Off-Road Spor Kulübü Başkanı Ergün Çirkin, Ankara Engeller Derneği Başkanı Erdal Atay, meclis üyeleri ve çok sayıda aile katıldı.