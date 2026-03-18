Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialarına ilişkin, bu durumun bir itibar suikastından öte geçemeyeceğinin aşikar olduğunu kaydetti.

BBP Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Samet Bağcı, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bağcı, Gürlek'in mesleki tecrübesi ve kararlı duruşuyla önemli başarılara imza attığını belirterek, hedef alınmasının bilinçli olduğunu ifade etti. Bağcı, yaptığı açıklamada Bakan Gürlek'in yıllara sair mesleki tecrübesiyle kimsenin cesaret edemeyeceği birçok başarılı operasyona ve karara imza attığını, tüm bunların neticesinde malum çevrelerin hedefi haline geldiğini söyledi.

'İddialar itibar suikastından öteye geçmez'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in denize kıyısı olmayan Lüksemburg'da milyon dolarlık lüks yat iddiasının da gerçeği yansıtmadığını belirten Bağcı, söz konusu açıklamaların asılsız olduğunu, bunların bir itibar suikastından öteye geçemeyeceğinin aşikar olduğunu kaydetti.

'Gürlek'in yanında olmaya devam edeceğiz'

Büyük Birlik Partisi olarak Bakan Gürlek'in yanında olduklarını belirten Bağcı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkenin huzur ve refahı için sayısız başarılı operasyona imza atacağına olan inançlarının tam olduğunu dile getirdi.