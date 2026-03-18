Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, 'Çanakkale Zaferi, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olmakla birlikte, aynı zamanda yurdun her köşesinden 50 binin üzerinde şehidimizle bir neslin belki de en parlak temsilcilerini yitirdiğimiz destansı bir mücadele ve direniştir' dedi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulmasıyla başlayan programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dualar edilerek, Dışişleri Bakanlığı'ndaki diplomatlara yapılan saldırılar sonucu şehit olanlar da anıldı. Törene katılan protokol üyeleri ve şehit yakınları, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Zeki Levent Gümrükçü, törende yaptığı açıklamada Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki dönüm noktalarından biri olduğunu vurguladı. Şehitlerin fedakarlıklarının hiçbir zaman unutulmayacağını belirten Gümrükçü, tüm şehitlerin hatıralarını ömür boyu yaşatacaklarını sözlerine ekledi.

'Çanakkale Zaferi, bir neslin belki de en parlak temsilcilerini yitirdiğimiz destansı bir mücadele ve direniştir'

Cebeci Asri Mezarlığı'nda ve Türkiye'nin her köşesinde yatmakta olan şehitlerin aziz hatıralarını yaşatmak için ne gerekiyorsa yapacaklarını belirten Gümrükçü, 'Her yıl 18 Mart'ta burada anlamlı tören için toplanıyoruz. Peki neden 18 Mart? Çünkü bugün aynı zamanda sadece Türk ulusunun geleceğini veya 1. Dünya Savaşı'nın gidişatını değil, bizzat dünya tarihinin akışını değiştiren en önemli dönüm noktalarından biri olan Çanakkale Zaferi'nin yıldönümü. O zafer ki, Türk milletinin içindeki bağımsızlık ateşini ve inancını dost-düşman herkese en açık şekilde göstermiş ve 'Çanakkale Geçilmez' sözlerini hepimizin zihinlerine adeta kazımıştır. Çanakkale Zaferi, tarihimizin en şanlı zaferlerinden biri olmakla birlikte, aynı zamanda yurdun her köşesinden 50 binin üzerinde şehidimizle bir neslin belki de en parlak temsilcilerini yitirdiğimiz destansı bir mücadele ve direniştir' diye konuştu.

'Türkiye, terörizmden en çok acı çekmiş ülkelerin başında gelmektedir'

Türkiye'nin uzun zamandır terör örgütleri ve yandaşlarıyla mücadele ettiğinin altını çizen Gümrükçü, 'Türkiye terörizmden en çok acı çekmiş ülkelerin başında gelmektedir ve ülkemizin terör belasıyla mücadelesi geçmişte olduğu gibi bugün de bütün kararlılığıyla devam etmektedir. Terörle mücadele deyince birçoğumuzun aklına öncelikle PKK ve FETÖ gibi terör örgütleri ve bu örgütlerin uzun yıllara yayılan hain saldırıları neticesinde kaybettiğimiz askeri, polisi, öğretmeni ve niceleriyle on binlerce masum vatandaşımız gelmektedir. Ancak burada ülkemizin terörle sınavının ilk olarak 1970'li yıllarda Bakanlığımız mensuplarına karşı yurt dışında gerçekleştirilen menfur suikastlarla başladığını hatırlatmak isterim' şeklinde konuştu.

'Barışın elçisi olan diplomatlarımız şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz yaralanmıştır'

Türkiye'nin terörle ilk mücadelesini 1973 yılında vermeye başladığını ve hala vermeye devam ettiğini ifade eden Gümrükçü, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Nitekim bu organize saldırıların ilki, 1973 yılında Los Angeles'ta şehit verdiğimiz Başkonsolos Mehmet Baydar ve Konsolosumuz Bahadır Demir, Türkiye'nin yabancı kaynaklı terörizme verdiği ilk kurbanlar olmuştur. Maalesef bunu izleyen yıllarda da 'ASALA' ve '17 Kasım' gibi terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda aslında barışın elçisi olan diplomatlarımız, kamu görevlilerimiz ve çocukları dahil 41 vatandaşımız şehit olmuş, çok sayıda mensubumuz yaralanmıştır.'