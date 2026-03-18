Eskişehir'de hayırseverler tarafından düzenlenen iftar programına katılan ihtiyaç sahibi yaklaşık 800 kişi, aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Bir Tebessüm Bir Mutluluk Yardım Gönüllüleri ve İlmek İlmek Bin Minik Yürek Yardımlaşma Grubu tarafından anlamlı bir iftar programı düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve Yeşiltepe Mahallesi'nde gerçekleştirilen programa, ihtiyaç sahibi yaklaşık 800 kişi katılım sağladı. Katılımcılar, Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı iftar programı vesilesiyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı. Akşam ezanının okunması ve hep birlikte oruçların açılmasının ardından çocuklara bayramlıklar, oyuncaklar ve ikram yiyecekler dağıtıldı.