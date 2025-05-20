Sigorta sektöründe sosyal sorumluluk ve dijital dönüşümü aynı potada eriten bir model geliştiren Özhedef Sigorta, kamu çalışanlarını, gurbetçileri ve gençleri kapsayan üçlü bir sigorta vizyonunu kamuoyuna duyurdu.

Şirketin kurucusu Abdulcelil Alkış, Türkiye’nin dört bir yanındaki memurlar için özel indirimli kasko ve sağlık sigortası kampanyası, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için online sigorta kolaylığı ve üniversite mezunu gençlere bin kişilik istihdam planı ile sektörde hem hizmet kalitesini hem de toplumsal etkiyi artırmayı hedeflediklerini açıkladı.

Memura özel kampanya

Memur-Sen iş birliğiyle başlatılan yeni kampanya kapsamında, Türkiye genelindeki tüm memurlara kasko ve sağlık sigortalarında özel indirim sağlandığını kaydeden Abdulcelil Alkış, "Kamu çalışanlarımızın artan mali yüklerine karşı sosyal sorumluluk anlayışıyla yanlarında olmak istiyoruz. Sigortanın lüks değil, bir ihtiyaç olduğunu herkes için erişilebilir kılmak istiyoruz" dedi.

Sigorta desteğinin yalnızca memurlarla sınırlı olmadığını kaydeden Alkış, 10 yaş altı çocuğu olan tüm ailelere yönelik yüzde 25 kasko indirimini de eş zamanlı olarak başlattıklarını söyledi. Alkış, bu uygulamanın, özellikle genç ebeveynlerin hem bütçelerini koruyup hem de güvenli bir yolculuk yapmalarını sağlayacağını belirtti.

Gençlere istihdam fırsatı

Alkış ayrıca, başlattıkları istihdam projesiyle Türkiye genelinde bin kişilik profesyonel sigorta ordusu kuracaklarını, bu ekibin sadece satış yapan değil, bilinçli sigortacılığı sahaya taşıyan eğitimli bir yapıyı temsil edeceğini söyledi. "Amacımız sadece üretim değil, istihdam da oluşturma" diyen Alkış, şu çağrıyı yaptı: "Nitelikli, üniversite mezunu gençlerimizi bu büyük dönüşümün bir parçası olmaya davet ediyoruz. Özverili, idealist ve çözüm odaklı bir ekip kuruyoruz. Gençlerimize sadece bir iş değil, bir gelecek vadediyoruz."

Gurbetçilere özel dijital kasko hizmeti

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları için geliştirilen ’gurbet kasko’ sistemiyle, artık Türkiye’ye gelmeden önce online sigorta yaptırmanın da mümkün olacağını dile getiren Alkış, "Gurbetçilerimiz Türkiye’ye gelirken sınırda uzun kuyruklarda beklemek zorunda kalmasın. Biz, 25 milyon TL’ye kadar teminat sunan, model yılı sınırlaması olmayan, 1,3, 6, 12 aylık kasko ve trafik sigortalarını dakikalar içinde online olarak düzenliyoruz. Gurbetçilerimiz için hızlı, güvenli ve yüksek teminatlı bir çözüm sunduk" ifadelerini kullandı.