Mersin’de ses ve görüntülü sistemleri üzerine elektronik ürünler üreten Jameson isimli fabrikada çıkan yangın ekiplerin 6 saatlik mücadelesiyle kontrol altına alınırken, soğutma çalışmasının sürdüğü bildirildi.

Yangın, sabah saat 06.00 sıralarında merkez Toroslar ilçesi Hüseyin Okan Merzeci Mahallesi Akbelen Bulvarı üzerinde bulunan Jameson isimli ses sistemleri üzerine elektronik üretim yapan fabrikada meydana geldi. Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle 200’den fazla kişinin çalıştığı ancak mesainin henüz başlamadığı fabrikadaki çıkan yangını fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. Merkez, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk ederken, İl Emniyet ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de destek verdi. Alev alev yanan fabrika nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. İtfaiye ve TOMA’ların birçok noktadan müdahale ettiği, bir çalışanın dumandan etkilendiği yangın 6 saatte kontrol altına alındı. Mersin Valisi Atilla Toros da bölgeye giderek yerinde bilgi aldı. Yangın bölgesinde yoğun mücadele veren itfaiye ekiplerinin alttan yanmalara karşı soğutma çalışmasına devam ettiği bildirildi.

Fabrikada çalışanlardan Maşallah Subaşı,"Beni saat 06.12’de aradılar, fabrikada yangın çıkmış dediler. Ev yakın olduğu için hemen geldim. Orta depodan yangın başlamıştı. İlk önce 3 itfaiye aracı geldi. 3 itfaiye aracının söndüreceği bir alev değildi. Alev büyüktü. Depoda küçük değildi, girilmesi de zordu. Depo doluydu hepsi gitti. İnşallah aşağıda üretim yerinde bir şey olmaz. Kimyasal depoları var, makineler var. Onlar patlarsa alev daha çok büyür. İnşallah orada bir sıkıntı çıkmaz" dedi.

Fabrikanın alanında tek olduğunu dünyaya mal sattığını belirten Subaşı, başta araçlar olmak üzere bir çok ses sistemlerinin bu fabrikada üretildiğini kaydetti.

Fabrikada çalışan bazı işçiler ise, büyük bir patlama ile yangının çıktığını jeneratörün bulunduğu bölgeden çıktığını ileri sürdü.