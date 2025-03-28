Mersin’in Erdemli Belediyesi, üniversite ve milli eğitim işbirliğiyle lise ve üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere akademik gelişim, motivasyon ve bilgilendirme hizmeti verecek.

Erdemli Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında ’Sınava Hazırlanıyoruz’ işbirliği protokolü imzalandı. Protokol çerçevesinde ilçedeki örgün eğitimde lise ve üniversite sınavına hazırlanan öğrenci, öğretmen ve ailelere akademik gelişim ve hazırlık için gerekli olan motivasyon ile bilgilendirme hizmetlerinin verilmesinin amaçlandığı ifade edildi. Protokol Erdemli Belediyesinde Belediye Başkanı Mustafa Kara, Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük tarafından imzalandı.

Geleceğin teminatı öğrenciler için çalışmalar yürüttüklerini belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Erdemli Belediyesi olarak kurumsal, kurumlar arası işbirliğine ve dayanışma kültürüne büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle yerel bir proje hazırladık. Her yıl öğrencilerimiz sınavlara giriyor. Sınavlara hazırlanan öğrencilerle birlikte öğretmenler ve aileler de sınav öncesi stres yaşıyor. Mersin Üniversitemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve uzman kadrolarla birlikte sınav stresini en aza indirmek için ortak bir çalışma yaptık. Hem öğrencilerimize hem de velilerimize destek olmak,Erdemli’de sınava girecek çocuklarımızın, ailelerinin sınav kaygısını azaltmak, stres kontrolü ve öğrencilere doğru yaklaşım gibi konularda düzenli olarak seminerler verilmesini istiyoruz. Bu kapsamda Mersin Üniversitemizin değerli akademisyenleri, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve belediyemiz aracılığıyla bu seminerleri hep birlikte düzenleyeceğiz. Bu çalışmanın, uzun yıllar boyunca hayatta kalmasını arzuluyoruz" dedi.

"Her türlü akademik desteği vereceğiz"

Projeye her türlü akademik destek vereceklerinin altını çizen Mersin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar ise " Bu proje gerçekten anlamlı. Bir sorunun bile önemli olduğu bir sınavda, öğrencilerimizin kaygılarını gidermek, velilerimizi bilinçlendirmek amacıyla bu projeyi yapıyoruz. İnşallah bu projenin sonucunda da Erdemlimizdeki üniversiteli olma ve kaliteli liseyi kazanma oranındaki artışları da hep birlikte göreceğiz. Bu onay için bir vesile olacak. Bu proje ile ilgili üniversite olarak her türlü akademik desteği vereceğiz" diye konuştu.

"34 bin 500 öğrenci var"

Öğrenci, öğretmen ve aileler için güzel bir proje olduğuna değinen İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük de, " Bu projenin en karlı kurumu biziz. Erdemli’de aktif eğitim gören 34 bin 500 öğrencimiz var. Ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 20 bine yakın öğrencimiz var. Ortaokul ve lisede yıllık mezun sayımız 4 bin. Bu çocuklarımızın sınava hazırlık süreci var, bu hazırlık sürecinde de bazı sorunları tek başına aşamıyorlar. Bunlara dışarıdan bir destek gerekiyor. Bizler öğretmen olarak, yöneticiler olarak gerekli desteği veriyoruz ancak üniversitemizde bu konuda yetişmiş hocalarımız var. Bu hocalarımızın öğrencilere vereceği destekle çocuklarımıza büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Biz de bu konuda sınava hazırlanan öğrencilerimize ulaşarak üniversitemizin vereceği eğitimlere katılmalarına destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.