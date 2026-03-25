Memur-Sen Mersin İl Başkanı Ertuğrul Yıldız, 8 Mayıs 2026 tarihinde Mersin Palm City AVM’de düzenlenmesi planlanan “Manifest” konserine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler doğrultusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Yıldız, söz konusu etkinlikle ilgili ciddi endişeler taşıdıklarını belirterek konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi’ne (CİMER) taşıdıklarını ifade etti.

Toplumun değerleri, genel ahlak anlayışı ve kamu düzeni açısından hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldız, ilgili etkinliğin yetkili merciler tarafından yeniden değerlendirilmesini ve gerekli adımların atılmasını beklediklerini dile getirdi.

Memur-Sen olarak toplumsal birlik ve beraberliği önceleyen, milli ve manevi değerlere saygıyı esas alan bir duruşu savunduklarını belirten Yıldız, sürecin yakından takipçisi olacaklarını kaydetti.