Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan Tarsus Şelalesi, son günlerde etkili olan yağışların ardından ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi. Artan su debisiyle görsel bir şölen sunan şelale, hem yerli hem de yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Yağmurların etkisiyle debisi yükselen şelale, özellikle hafta sonu yoğunluk yaşadı. Şehir dışından gelen konukların yanı sıra bölge halkı da doğayla iç içe vakit geçirmek için Tarsus Şelalesini tercih etti. Ziyaretçiler, bol suyun oluşturduğu etkileyici manzarayı fotoğraflayarak anı ölümsüzleştirdi.

Şelalede esnaf olan Mehmet İnak, 2002 yılında bu seviyelere geldiğini söyledi. İnak, '24 yıllık esnafım. İlk defa bu seviyede suyumuz akıyor. Önceki yıllarda tüm yurtta olduğu gibi şehrimizde de kuraklık yaşandı. Özellikle son 4 yıldır Tarsus Şelalesi yaz ve kış mevsiminde kurak geçti. Bu yıl ülkemize gelen bereketli yağışlar Tarsus'umuza da geldi. Dolayısıyla Tarsus Şelalesi bugünlerde akmıyor, adeta tarih konuşuyor' dedi.

Doğal güzelliğiyle her mevsim ilgi gören Tarsus Şelalesi, yağışlı dönemlerde artan suyu ve etkileyici görüntüsüyle ziyaretçilerine unutulmaz anlar yaşatmaya devam ediyor.