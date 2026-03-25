Mersin'de Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde 'Ülkenin Kıyısından Yönetimin Odağına' mottosuyla düzenlenen çalıştayda, kıyı kentlerinin sorunları ve sürdürülebilir yönetimi ele alınırken, Başkan Vahap Seçer, 'Kıyı kentlerinin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin çok önemli bir parçasıdır' dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkanı Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 'Ülkenin Kıyısından Yönetimin Odağına' mottosuyla gerçekleştirilen 'Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Çalıştayı'na katıldı. İlk kez düzenlenen ve başlangıcı Mersin'den yapılan çalıştayda, deniz ve kıyı ilişkisi, atık su yönetimi, liman ve marina faaliyetleri, sulak alanlar, kıyı planlaması ile altyapı ve çevre yönetimi konuları ele alındı.

Kongre ve Sergi Sarayı Meclis Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Başkan Seçer'in yanı sıra, Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer ve bazı ilçe belediye başkanları ile çevre illerin ilçe belediye başkanları, TBB bürokratları ile Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Komisyonu üyeleri, Mersin, Adana, Hatay olmak üzere 3 büyükşehir belediyesi ile 19 ilçe belediyesinin bürokratları, sivil toplum örgütleri ile oda temsilcileri ve alanında uzman isimler katıldı.

Çalıştayda kıyıların kamu yararına kullanımı, kamusal alanlar, kent hakkı, engelli erişimi ve mekansal erişilebilirlik, kıyıların özelleştirilmesi ve toplumsal eşitlik gibi başlıkların yanı sıra, kıyı ve deniz ekosisteminin korunması, iklim değişikliği, deniz su seviyesi değişimi, biyolojik çeşitlilik, çevresel kirlilik ve doğa esaslı çözümler ele alındı. Ayrıca planlama süreçleri, yerel ve merkezi yönetimler arasındaki ilişkiler, kıyı bölgelerindeki nüfus artışının etkileri ile ticari limanlar, sürdürülebilir turizm, yenilenebilir enerji ve küçük ölçekli balıkçılık gibi kıyı ekonomisine ilişkin konular değerlendirildi. Çalıştay, kıyı kentlerinde sürdürülebilir yönetim anlayışının geliştirilmesini, çevresel koruma ile ekonomik faaliyetler arasında denge kurulmasını ve kıyı alanlarının kamu yararı gözetilerek planlanmasını hedefliyor.

'Kıyı bölgeleri bir coğrafi alan olmasının ötesinde, medeniyetlerin buluşma noktasıdır'

Başkan Seçer, çalıştay dolayısıyla Mersin'e gelen katılımcıları kentte ağırlamaktan duydukları mutluluğu ifade etti. Kıyı kentlerinin yönetimi ve korunması amacıyla kurulan 'TBB Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politikaları Komisyonu'nun ilk çalışmasını Mersin'den başlattıklarını ifade eden Seçer, 'Umut ediyorum kentimiz bu güzel projeye uğurlu gelir ve değerli çıktılar ediniriz' dedi.

Kıyı kentlerinin geleceğini düşünmek, ortak sorunları konuşmak ve çözüm yollarını üretmek için bir araya geldiklerini kaydeden Seçer, 'Kıyı bölgeleri bir coğrafi alan olmasının ötesinde, medeniyetlerin, ticaretin, kültürlerin ve toplumların buluşma noktasıdır. Aynı zamanda ekonomik faaliyetlerin, turizmin, ulaşımın ve sosyal yaşamın en yoğun yaşandığı alanlar arasındadır. Kıyı bölgeleri, en hassas ve kırılgan ekosistemlerden biri olma özelliğine de sahiptir' diye konuştu.

'Kıyı kentlerinin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin çok önemli bir parçasıdır'

Artan nüfusun, turizm baskısının, konut gelişmelerinin, sanayi yatırımları ile altyapı ihtiyaçlarının kıyı alanları üzerinde ciddi bir baskı oluşturduğundan ve kimi zaman doğal dengeyi zorlayan sonuçlar doğurduğundan söz eden Seçer, 'Ülkemiz, yaklaşık olarak 8 bin 333 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip. Yani toplan sınırımızın yaklaşık olarak 3'te 2'sinden daha büyük bir alanını kıyılar oluşturuyor. Denizlerimize kıyısı bulunan 28 ilimizin, 15'i büyükşehir, 13'ü de il belediyesi statüsünde olmak üzere toplam 196 belediye yer alıyor. Bu belediyelerimizin sınırları içerisinde yaklaşık olarak 22 milyon kişi yaşıyor. Bu da Türkiye nüfusunun yaklaşık olarak 4'te 1'ini oluşturuyor. Bu veriler bize çok açık bir gerçeği gösteriyor, kıyı kentlerinin geleceği, Türkiye'nin geleceğinin çok önemli bir parçasıdır. Türkiye'nin coğrafyasının bunun stratejik önemini, komşularını tarihi, kültürel birikimini düşünerek kıyı kentlerinin önemli olduğunu da anlayabiliriz' ifadelerini kullandı.

'Türkiye'de lojistik filosu güçlü olan 2 ilden 1'i Mersin'dir'

Seçer, kıyı alanlarında turizm faaliyetlerinin yanı sıra birçok alanda faaliyet yapıldığını anlatarak, 'Mersin'de olduğu gibi diğer kıyı alanlarında da limanlar, tersaneler, enerji tesisleri açılmakta. Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali, kıyı kenti olan Mersin'de projelendiriliyor. Kıyı alanlarında lojistik merkezleri açılmasının yanı sıra balıkçılık faaliyetleri de yapılmaktadır. Kısaca çok sayıda ekonomik sektör aynı alanları paylaşmakta. Türkiye'de lojistik filosu güçlü 2 ilden 1'i İstanbul, 2.'si ise Mersin'dir' dedi.

'Kıyı Kentleri Komisyonu ile yerel deneyimleri merkeze alan bir çalışma modeli kurmayı hedefledik'

Kıyı Kentleri Çalıştayı kapsamında bölgesel toplantıların ilk adımının Mersin'de atıldığını belirten Seçer, 'Ardından Ege ve Marmara bölgelerinde düzenlenecek bölgesel toplantılar ve çalıştaylarla Kıyı Kentleri Yerel Yönetim Politika Belgesinin hazırlanması planlanmaktadır. Bu belge ile 'Kıyı Alanlarının Planlanması', 'Çevresel Sürdürülebilirlik', 'İklim Değişikliğine Uyum', 'Kamusal Erişim Hakkı' ve 'Mavi Ekonomi' başlıklarında yerel yönetim perspektifini ortaya koyan bir yol haritası oluşturmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

'Mersin Büyükşehir olarak, uluslararası iş birlikleri ile çalışmalar yürütüyoruz'

Mersin Büyükşehir Belediyesinin kıyılar konusunda yürüttüğü çalışmalardan söz eden Seçer, 321 kilometrelik sahilde lojistiğin, turizmin, ekolojinin ve halkın yaşam kalitesinin buluştuğu bütünleşik bir planlama belirlediklerini vurguladı. Mersin'in kıyı yapısına dair konuşan Seçer, 'Mersin kıyı alanları; liman faaliyetleri, turizm, konut gelişimi, sanayi kullanımları ve hassas doğal ekosistemlerin aynı mekânsal bantta kesiştiği ve bu nedenle yüksek kullanım baskısı altında bulunan alanlar olarak öne çıkmaktadır. Belediye olarak yürüttüğümüz projelerle kıyı dirençliliği, etkin afet yönetimi, deniz kirliliğinin azaltılması, ekosistem korunması ve iklim risklerine uyum konularında uluslararası iş birlikleriyle çalışmalar yürütmekte faaliyetler sürdürmekteyiz' şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Dr. Işıkhan Güler çerçeve sunumu gerçekleştirdi.